Vali Öner göreve başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Öner göreve başladı

Vali Öner göreve başladı Balıkesir'in Burhaniye Kaymakamlığı görevinden Ardahan Valiliği görevine atanan Hüseyin Öner, bugün şehre gelerek görevine başladı.

17.06.2020 18:51 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:58

Vali Öner göreve başladı

ARDAHAN - Balıkesir'in Burhaniye Kaymakamlığı görevinden Ardahan Valiliği görevine atanan Hüseyin Öner, bugün şehre gelerek görevine başladı.

Ankara'dan uçakla Kars Harakani Havalimanı'na gelen Vali Hüseyin Öner, burada Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç, İl Jandarma Komutanı Selçuk Özdem ve İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal tarafından karşılandı. Ardından valiliğe geçen Vali Öner'i Damal bebeği kıyafetli öğrenciler çiçekle karşıladı. Karşılama programında pandemi dolayısıyla sosyal mesafe kuralları gözetilerek hazır bulunan protokol üyeleri, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri, muhtarlar, esnaf, vatandaşlar, STK ve oda temsilcileriyle tek tek görüşen Vali Öner, makamına geçerek görevine başladı. Makamında açıklamalarda bulunan Öner, "Ülkemizin serhat şehri, sınır bekçisi Ardahan'da onur verici bir göreve atanmamdan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

Vali Öner, "Doğu Ekspresi Treni'ni Ardahan'a kazandırmak başta olmak üzere ilimiz için elzem olan Sahara Tüneli'ni ve Cambaz İstasyonu'nu kazandırmak için her gayreti göstereceğiz. Eğitimden sağlığa, güvenlikten ulaşıma, altyapıdan tarıma, ekonomik büyümeye, gençlik hizmetleri ve spordan turizme, sosyal yardım ve hizmetten çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar tüm alanlarda Ardahan ilinin daha ileriye taşınması için var gücümüzle, atanmış gibi değil, adanmış gibi çalışacağız" dedi.

Vali Öner sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halka hizmet Hakk'a hizmettir, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır ilkelerini düstur edinerek; bıkmadan, usanmadan, kapımızı ve gönlümüzü Ardahanlılara açarak tüm halkımızın hizmetinde olacağız. Bizler iradenin ve makamların asıl sahibi olan milletimizin ve burada Ardahan halkının hizmetkarlarıyız. Çocuklarımıza, gençlerimize daha yaşanabilir bir Ardahan bırakmak için her türlü gayreti sarf edeceğiz. Ardahanlı vatandaşlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, il genel ve belediye meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla, siyasi partilerimizin temsilcileriyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, basın ve medya kuruluşlarımızın değerli temsilcileriyle yakın bir iletişim içerisinde olacağız.Önceden başlanmış ve yürütülmekte olan çalışmaları aynı titizlikle takip edeceğiz. Bu kapsamda ilimizin gündeminde olan büyük yatırım ve projelerden; Posof Ilgar Tüneli ve Çıldır Aşıkşenlik Tüneli başta olmak üzere, millet bahçesi, hayvancılık, tarım, spor yatırımları, sağlık yatırımları ve milli eğitim yatırımlarının yakından takipçisi olacağım. İki sınır kapısı olan ve enerji nakil hatlarının geçiş güzergahında bulunan ilimizi daha yaşanabilir, marka şehir yapma yolunda milletvekillerimiz başta olmak üzere, belediyeler, adli ve askeri kuruluşlar, üniversite, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve basın kuruluşlarıyla sürekli beraber çalışacak ve Ardahan'ı 2023, 2053 ve 2071 Türkiye'sine birlikte hazırlayacağız."

Vali Öner, "Bu toprakların gelişip kalkınması için çaba sarf eden ve görevine Amasya Valisi olarak devam edecek olan başta Vali Mustafa Masatlı olmak üzere önceki valiler, yöneticiler ve mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Vali Öner göreve başladı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş Haber
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek Haber
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Doktor abisinin öldüresiye darbettiği kadın, dehşet anlarını anlattı
Doktor abisinin öldüresiye darbettiği kadın, dehşet anlarını anlattı
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Yöneticisi: Türkiye'deki vaka sayısını en az 6-7 ile çarpmak lazım
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Yöneticisi: Türkiye'deki vaka sayısını en az 6-7 ile çarpmak lazım
Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor
Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı
'Maske zorunluluğundan haberim yok' diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti
"Maske zorunluluğundan haberim yok" diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
LGS sınavında öğrenciler maskelerini çıkarabilecek
LGS sınavında öğrenciler maskelerini çıkarabilecek
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Esenyurt'ta 8 aylık bebek 3. kattaki evin camından betona çakıldı
Esenyurt'ta 8 aylık bebek 3. kattaki evin camından betona çakıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Bülent Ersoy Oğulcan Engin
Spor Caner Erkin Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Ankara Hindistan Trabzonspor Galatasaray
Şu an buradasınız: Vali Öner göreve başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 19:27:02. #1.15#
title