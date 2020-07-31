Vali Öksüz, sürücülerin bayramını kutlayarak çikolata ikram etti
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Vali Öksüz, sürücülerin bayramını kutlayarak çikolata ikram etti

Kars Valisi Türker Öksüz, Kurban Bayramı dolayısıyla uygulama yapan güvenlik güçlerinin bayramını kutlayarak sürücülere de çikolata ikram etti.

31.07.2020 18:07 | Son Güncelleme: 31.07.2020 20:15

Kars Valisi Türker Öksüz, Kurban Bayramı dolayısıyla uygulama yapan güvenlik güçlerinin bayramını kutlayarak sürücülere de çikolata ikram etti.

Vali Öksüz ve beraberindekiler, Kars Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek şehitler için dua okudu. İl Müftüsü Yusuf Eviş'in Kur'anı Kerim tilavetiyle buradaki program sonra erdi.

Kars-Iğdır kara yolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne gelen Vali Öksüz ile 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut ve İl Jandarma Komutan vekili Fuat Güney, burada görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Uygulama yapan ekipleri denetleyen Öksüz, sürücülere maske ve emniyet kemeri takmaları konusunda da uyardı. Öksüz, İçişleri Bakanlığı'nın "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" kampanyası kapsamında araçlardaki çocuklara da kırmızı düdük hediye etti.

Vali Öksüz, yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik etti.

Ekiplerin denetimlerini sürdürdüğünü anlatan Öksüz, "İnşallah bu mübarek gün sağlığa, huzura, afiyete vesile olur. Bu mübarek günde tabi vatandaşımız huzur içerisinde olsunlar, sağlıklı bir bayram geçirsinler diye tedbirlerimizi aldık. Gerek kolluk güçlerimiz gerek kamu kurum ve kuruluşlarımız bu bayramda vatandaşlarımızın huzuru için elinden gelen gayreti gösteriyor. Yaklaşık 1718 personelimiz, 267 ekibimiz ve 5 dronemiz ile hem asayiş yönünden gerekli denetimlerimizi sürdürüyoruz hem de trafik kontrollerini yapıyoruz." diye konuştu.

Vali Öksüz, sürücülerin bayramını kutlayarak çikolata ikram etti

Kaynak: AA

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