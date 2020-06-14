Vali Okay Memiş ve Recep Akdağ Şehir Hastanesi'ni gezdi
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Vali Okay Memiş ve Recep Akdağ Şehir Hastanesi'ni gezdi

Vali Okay Memiş ve Recep Akdağ Şehir Hastanesi'ni gezdi Vali Okay Memiş ile Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, salgınla mücadelenin merkezi üssü haline gelen Erzurum Şehir Hastanesi'ni inceledi.

14.06.2020 13:10 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:19

Vali Okay Memiş ve Recep Akdağ Şehir Hastanesi'ni gezdi

ERZURUM - Vali Okay Memiş ile Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, salgınla mücadelenin merkezi üssü haline gelen Erzurum Şehir Hastanesi'ni inceledi. İkili, hastanede 5 yıldızlı otel standartlarında sağlık hizmeti verildiğine dikkat çekti.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadelede Türkiye'nin başarılı illerinden biri olan Erzurum, güçlü sağlık alt yapısı ile adından söz ettiriyor. 400 bin metrekare alan üzerine kurulan şehir hastanesinin faaliyete geçmesi kentin Korona virüs (Covid-19) ile mücadelesine önemli katkı sağladı.

Hastane ve bağlantı yollarını incelediler

Vali Memiş ile Milletvekili Akdağ, kalabalık bir heyetle birlikte Erzurum Şehir Hastanesi'nde ve hastanenin bağlantı yollarında incelemede bulundu.

Çat yolu üzerinde yapılan çalışmaları yerinde gören heyet, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ve Karayolları Bölge Müdürü Esat Mahmut Partal'dan bilgi aldı. Ardından Şehir Hastanesine geçen Memiş, Akdağ ve beraberindekiler hastanenin acil servisi girişinde Başhekim Dr. Mahmut Avcı ve hastane çalışanları tarafından karşılandı.

Hastanenin acil servisindeki odalarını tek tek dolaşarak, hastalarla sohbet eden heyet burada kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

Erzurum Korona virüsle mücadelede başarılı bir sınav verdi

Sosyal mesafe kuralının titizlikle uygulandığı gezi sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Memiş, Erzurum'un ülke genelinde yeni tip korona virüs salgını sürecini başarılı yöneten illerin başında geldiğini söyledi.

"Başarının en büyük mimarı Akdağ'dır"

Salgınla mücadelede elde edilen başarının sağlık alanında yapılan yatırımlarla olduğuna dikkat çeken Memiş, "Başarının en büyük mimarı Eski Sağlık Bakanımız ve Milletvekilimiz Sayın Recep Akdağ'dır. Kedisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Memiş, şunları söyledi: "Şehir hastanesi özelikle her odası oksijenli pandemi mücadelesinde birer yoğun bakım ünitesi gibi. Her odasında tuvaleti, banyosu ile özel hastaların kullanacağı bölümleri olan adeta 5 yıldızlı otel. Yatak kapasitesi ile Türkiye ortalamasının üzerinde olan bir iliz ve bölgeye hitap eden bir şehiriz. Erzurum, pandemiyi yani salgınla mücadeleyi en iyi yöneten illerden birisidir."

"Araçlar vale tarafından ücretsiz olarak otoparka çekilecek"

Sağlık eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ ise Erzurum Şehir Hastanesinden övgüyle bahsederek kente oldukça konforlu bir sağlık kuruluşunun hizmet vermeye başladığını dile getirdi.

Avrupa'da benzer konforda bir hastanenin zor bulunduğunu belirten Akdağ, "2 bin araçlık yeni kapalı otopark yaptık. Aciller açısından da yeni bir hizmet başlatıyoruz. Acil kapısından bir vale varandaştan hiç bir ücret almadan aracını alacak yakınları hastayla ilgilenirken araçlar Vale tarafından otoparka çekilecek." diye konuştu.

"Hastanemize vatandaşlarımız gitmekten çekinmesinler"

Hasta yataklarının her hastanın bir oda da tek bir yatakta yatabileceği şekilde planlandığını aktaran Akdağ, sözlerine şöyle devam etti: "30 metrekare bir oda da vatandaşımız refakatçisi ile birlikte kendine mahsus bir odada yatacak. Bu odalar bütün Şehir Hastanelerinde olduğu gibi her an yoğun bakım odasına dönüşebilecek özellikleri de taşıyor. Hastanemize vatandaşlarımız diğer hastalıkları için gitmekten hiç çekinmesinler. Böyle bir çekingenlik var halk arasında. Şehir Hastanesinde bir blok girişi çıkışı tamamen farklı ayrı bir yerden olmak üzere pandemi hastaları için ayrılmış durumda. Oradan başka hasta alınmıyor, hastalarda başka tarafa götürülmüyor. Tamamen müstakil bir yerde apayrı bir hastane gibi hizmet veriyor. Dolayışla başka hastalığı olan, hizmete ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ertelememelerini söylüyorum. İhtiyaçlar ertelenirse yarın başka problemler çıkabiliyor."

Heyet, konuşmaların ardından hastaneden ayrıldı.

Vali Memiş ve Milletvekili Akdağ'a incelemede Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Sağlık Müdür Dr. Gürsel Bedir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ile Karayolları Bölge Müdürü Esat Mahmut Partal eşlik etti.

Vali Okay Memiş ve Recep Akdağ Şehir Hastanesi'ni gezdi

Kaynak: İHA

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