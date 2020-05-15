Vali Nayir videokonferans yöntemiyle kaymakamlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, salgın konusunda alınan tedbir ve kararların uygulanması ile kentte 15 Mayıs 2020 tarihi saat 24.00 ile 19 Mayıs 2020 tarihi saat 24.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, salgın konusunda alınan tedbir ve kararların uygulanması ile kentte 15 Mayıs 2020 tarihi saat 24.00 ile 19 Mayıs 2020 tarihi saat 24.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağı konularının ele alındığı istişare toplantısında kaymakamlara videokonferans yöntemiyle seslendi.

Vali yardımcıları Erdoğan Ülker, Abdul Rauf Ulusoy, Mehmet Fatih Çiçekli'nin de yer aldığı toplantıda Vali Nayir, ilçe bazında alınan ek tedbirler ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Salgınla eski normal hayata dönüşün çok zor olduğunu ve artık yeni normal hayat olarak adlandırılan bir döneme geçildiğini belirten Vali Nayir, gelinen süreçte sosyal mesafeyi koruma kuralına yeterince riayet edilmediği anlaşıldığından eski tedbirlere ilave olarak bugünden itibaren tüm vatandaşların konutlarından çıktıktan sonra açık alanlar dahil her yerde maske takmalarını zorunlu hale getirdiklerini anımsattı.

Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmalarının da ele alındığı toplantıda maske kullanımı, sosyal mesafe ve sosyal izolasyon gibi salgının önlenmesine yönelik herkesin katkısının önemli olduğuna değinen Vali Nayir, tüm kaymakamlara bugüne kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA