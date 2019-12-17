Vali Nayir, "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliğine katıldı

17.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:32

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce kentte düzenlenen "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Fuat Sezgin Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Vali Nayir ve eşi Münevver Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Program öncesi gastronomi buluşması çerçevesinde yabancıların mutfağından çıkan ürünlerin ikram edildiği stantları gezen Nayir, kültürel tanıtımları dinleyerek yöresel kıyafetlerden giydi.

Vali Nayir, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyanın her geçen gün sayısı artan bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığını, kiminin gönüllü olarak, kiminin de zorunlu olarak doğup büyüdüğü toprakların dışında yaşamaya çalıştığını aktardı.

Dünya devletlerinin bu durumu iyi şekilde yönetip idare etmek zorunda olduğunu vurgulayan Nayir, "Bu problemlerin çözümü için çaba gösterip göçe tabi olan kişileri de bulundukları yerde insanca yaşatacak şartları oluşturmak zorundadır. Bizim medeniyetimiz bir 'merhamet medeniyeti' olarak dünyada eşi benzeri olmayan örnekleri göstermiştir. Anadolu coğrafyası sığınılacak en önemli liman, en güvenli toprak parçası olarak öne çıkmıştır. Sahip olduğumuz bu 'merhamet medeniyeti' konusunda kendimizi bir başka ülkeyle değil, neredeyse dünyanın tamamıyla kıyaslayacak ve örnek olacak şekilde sergilemişiz, bununla da övünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Göçlere tabi olan Sakarya'nın değişik coğrafyalardan insan barındırmaya alışkın örnek bir şehir olduğunu belirten Nayir, kentte 107 ülkeden yaklaşık 3 bin 500 civarında öğrenci olduğunu aktardı.

Nayir, öğrencilerin ülke vatandaşına yakışır tarzda konuşmaları, Türkler'in deyim ve atasözlerini kullanmalarının burada gerçekten mutlu ve huzurlu olduklarını gösterdiğini ifade ederek, "Mutlaka ailenize, geldiğiniz topraklara özleminiz vardır ancak iyi bir ev sahipliği yaptığımızda, sizleri kendi evinizde barınıyormuş gibi kendi memleketinizde yaşıyormuş gibi hissettirmenin mümkün olduğuna da inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İl Göç İdaresi Müdürü Hülya Korkut da Anadolu coğrafyasının yüzyıllardır göç ordusuyla karşı karşıya kaldığını, bu göçlerin medeniyetlerine bir renk daha kattığını, farklılıkları zenginlik olarak gören Sakarya'nın her renkten insana gönlünü açan ender şehirlerden birisi olduğunu kaydetti.

Etkinlikte yöresel kıyafetlerini giyen yabancı öğrenciler, şiir okudu, çeşitli dans gösterileri ve müzik ziyafeti sundu.

Kaynak: AA