Vali Mustafa Tutulmaz, Çaycuma İlçemizde Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu

Vali Mustafa Tutulmaz, Çaycuma İlçemizde Ziyaret ve İncelemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz, Çaycuma OSB de faaliyet gösteren Vadi Orman Ürünleri fabrikasını ziyaret etti, incelemelerde bulundu. İş insanı Sezai Çanakçı'dan yapılan üretim konusunda bilgi alan, fabrikayı gezen Vali Tutulmaz, hayırlı bol kazançlar ve çalışmalarında başarılar diledi. Vali Mustafa Tutulmaz, Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde kurulu bulunan "Mobila Kutucular"mobilya fabrikası ziyaret etti. Yönetim kurulu başkanı Erdoğan Kutucu'dan yapılan üretim ile ilgili bilgi alan, fabrikaya gezen Vali Tutulmaz, bol kazançlar ve çalışmalarında başarılar diledi. Vali Mustafa Tutulmaz, Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde Erduş Shower Duşakabin fabrikasını ziyaret etti. Vali Tutulmaz fabrikayı gezdi, iş insanı Mehmet Ergin'den yapılan üretimle ilgili bilgi aldı, kolaylıklar diledi. Vali Mustafa Tutulmaz, Çaycuma OSB de çelik kapı üretimi yapan Nazar Çelik Kapı Fabrikasını ziyaret etti. Fabrikayı gezen, sahibi Musa Yankın'dan bilgi alan Vali Tutulmaz, başarılar diledi. Vali Mustafa Tutulmaz, Çaycuma Kaymakamlığında denetlemelerde bulundu. Açık Kapı'da görevli personelden sunulan hizmetle ilgili bilgi alan Vali Tutulmaz, vatandaşlarımıza karşı güler yüzlü olmalarını, gelen talep ve sorunları ilgili birimlere geciktirmeden iletmelerini istedi. Vali Mustafa Tutulmaz, Çaycuma Kaymakamlığını ziyaret etti. İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun'dan ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Vali Mustafa Tutulmaz, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Cezmi Yalınkılıç ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile birlikte Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti, denetledi.

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