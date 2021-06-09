Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Sürüyor

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler SürüyorÜzülmez Kültür Vadisi ve Gökgöl Mağarası yapım işi yüklenici Firma sahibi Hacı Mehmet Gençer Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler SürüyorÜzülmez Kültür Vadisi ve Gökgöl Mağarası yapım işi yüklenici Firma sahibi Hacı Mehmet Gençer Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Faaliyetleri konusunda bilgi sundu. Tosyalı Holding Genel Müdürü Ramazan Yücel Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ederek, Filyos'ta yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler sundu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak şube Başkanı Necmettin Çantaş ve dernek üyemiz Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ederek faaliyetlerine yönelik bilgi sundular. Vali Tutulmaz kendilerine ihtiyaç ve beklentilerin de her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti. İYİ Parti il başkanı Yavuz Erkmen ve yönetim kurulu üyeleri Vali Mustafa Tutulmaz' ı ziyaret ettiler. Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş Valimiz Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti, belediyenin beldede vatandaşlarımıza yönelik yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgiler sundu.

Kaynak: Habermetre