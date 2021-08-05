Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam Ediyor
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Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam Ediyor

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam Ediyor
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Vali Mustafa Tutulmaz Paydaş Eğitim Sanat Kültür Derneği Başkanı Önder Küçüköner ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti, faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

Vali Mustafa Tutulmaz Paydaş Eğitim Sanat Kültür Derneği Başkanı Önder Küçüköner ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti, faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. Çalışmalarında başarılar diledi. Karadeniz Ereğli Bakırlık köyü muhtarı Rıza Demir VVali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Köydeki çalışmalarla ilgili bilgi sundu. Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. İlimizde yürütülen çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Mustafa Tutulmaz Devrek Muhtarlar Derneği başkanı Raşit Budak ve yönetim kurulu üyesi muhtarlarımızı makamında kabul etti, çalışmaları ile ilgili bilgi aldı, vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerin de başarılar diledi. Atatürkçü Düşünce Derneği Zonguldak Şube Başkanı Nazan Papila, Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.

Kaynak: Habermetre

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