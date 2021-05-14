Vali Memiş: "Çiftçilerimizin ekonominin büyümesinde ve gelişmesinde katkısı büyüktür"
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Vali Memiş: "Çiftçilerimizin ekonominin büyümesinde ve gelişmesinde katkısı büyüktür"

Vali Memiş: 'Çiftçilerimizin ekonominin büyümesinde ve gelişmesinde katkısı büyüktür'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Valisi Okay Memiş, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonunun 1984 yılında almış olduğu bir kararla çiftçilik mesleğine ve sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla 14 Mayıs günü, dünyada ve ülkemizde her yıl "Dünya Çiftçiler Günü" olarak kutlanmaktadır. 14 Mayıs aynı zamanda 1946 yılında kurulan Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun kuruluş tarihidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, "Milli ekonominin temeli ziraattır." sözleriyle, tarım sektörünün ülkemiz ekonomisinin temel taşı olduğunu belirtmektedir. İklimi, verimli toprakları, stratejik önemiyle cennet vatanımız Türkiye bizim en kıymetli hazinemizdir. Bu bereketli topraklar en kaliteli tarım ürünlerinin yetişmesine imkan sağlamıştır. Bereketli ve cömert topraklarımıza alın terini akıtan çiftçilerimizin ekonominin büyümesinde ve gelişmesinde katkısı büyüktür. Tarım, ülkemizin ana kaynaklarındandır. Gıda ihtiyaçlarını karşılaması bakımından tarımın diğer sektörlere oranla gelişme sürecinde birincil olarak desteklenmesi elzemdir. Çünkü tarımsal bağımsızlığın sağlanamaması diğer sektörlerin de gelişimini yavaşlatacak, ham madde imkanlarının azalmasına yol açacaktır. Dünyanın en verimli toprakları çernezyomdur (verimli, kara toprak) ve bu toprak türü bizim ülkemizde Erzurum-Kars Platosunda gözükmektedir. Bu coğrafyanın kıymetini bilen bizler, tarımın ekonomik kalkınmadaki önemini kavramaktayız. Tarımın gıda taleplerini karşılamaya, sermaye birikimine, iç pazarı genişletmeye, iş gücüne, milli gelire ve piyasaya olan katkısı tarıma verilmesi gereken önemi artırmaktadır. Dolayısıyla ilimizde tarımsal faaliyetleri geliştirmek için çalışmalar yapmakta, projeler yürütmekte; üreten, refah ve huzurlu bir toplum için sabır, samimiyet ve emeği harmanlayan insanoğlunun en kadim mesleği olan çiftçiliği desteklemeli ve sorunlarına eğilmeliyiz. Bu vesileyle, emekleriyle toprağı yoğuran, alın teriyle sulayan ve soframıza gelen her nimette büyük emeği olan tüm çiftçilerimizin, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü' nü kutluyor, bol kazançlı, bereketli, sağlıklı bir yıl geçirmelerini temenni ediyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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