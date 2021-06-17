Vali Masatlı: "Sorunlarla yüz yüze gelip, çözüm önerileri üretiyoruz"
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Vali Masatlı: "Sorunlarla yüz yüze gelip, çözüm önerileri üretiyoruz"

Vali Masatlı: 'Sorunlarla yüz yüze gelip, çözüm önerileri üretiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Amasya'nın Taşova ilçesinde muhtarlar ile bir araya gelen Vali Mustafa Masatlı, "Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi insanı merkeze alması ve insan odaklı çalışması. Dolayısıyla burada bizzat sorunlarla yüz yüze gelip, onun çözüm önerilerini üretiyoruz" dedi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde muhtarlar ile bir araya gelen Vali Mustafa Masatlı, "Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi insanı merkeze alması ve insan odaklı çalışması. Dolayısıyla burada bizzat sorunlarla yüz yüze gelip, onun çözüm önerilerini üretiyoruz" dedi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Muhtarlar Toplantısı" kapsamında Taşova'ya bağlı mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek, onların sorun ve taleplerini kendilerinden dinledi. Taşova'da Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu konferans salonunda köy ve mahalle muhtarları toplantısı Vali Mustafa Masatlı'nın başkanlığına gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri yer aldı.

Vali Masatlı, muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada, "Muhtarlarımız bizzat halkımızın iradesiyle seçilen ve bulundukları köy ve mahallelerde devleti temsil eden kamu görevlileridir. Bu kapsamda sizlerin görüş ve önerilerine değer veriyoruz. Sizlerden bu vesileyle bölgenizdeki aşılama çalışmaları için halkımızı bilgilendirmenizi rica ediyoruz. Sanayi alanında Taşovamıza bir OSB kurduk. OSB'mizin kurulma sürecinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Taşova OSB ile sanayi kapasitemiz yüzde 25 artmıştır. Hepinize katılımızdan ötürü teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Mustafa Masatlı, İHA Muhabirine yaptığı açıklamada, "Yılda en az bir defa ilimizde bulunan bütün kamu, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle ilçelerimizi geziyoruz. Bu ilçemizde bulunan bütün köy ve mahalle muhtarlarımızla buluşuyoruz. Onların sorunlarını dinliyoruz, burada başta hükümetimiz olmak üzere, yapılan yatırımları anlatıyoruz. Onların sorunlarını dinliyoruz ve burada yüz yüze gelerek çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi insanı merkeze alması ve insan odaklı çalışması. Dolayısıyla burada bizzat sorunlarla yüz yüze gelip, onun çözüm önerilerini üretiyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızın verimli, etkin bir şekilde devamı içinde hep beraber gayret sarf ediyoruz" dedi.

Vali Mustafa Masatlı'nın konuşmalarının ardından toplantıda yer alan il müdürleri tarafından kurumlarının çalışmalara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Toplantının son kısmında ise köy ve mahalle muhtarları kurum müdürlerine sorular yönelterek, köy ve mahallelerinin taleplerini iletti. - AMASYA

Vali Masatlı: 'Sorunlarla yüz yüze gelip, çözüm önerileri üretiyoruz'
Vali Masatlı: 'Sorunlarla yüz yüze gelip, çözüm önerileri üretiyoruz'
Vali Masatlı: 'Sorunlarla yüz yüze gelip, çözüm önerileri üretiyoruz'
Vali Masatlı: 'Sorunlarla yüz yüze gelip, çözüm önerileri üretiyoruz'
Vali Masatlı: 'Sorunlarla yüz yüze gelip, çözüm önerileri üretiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Vali Masatlı: "Sorunlarla yüz yüze gelip, çözüm önerileri üretiyoruz" - Haberler
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