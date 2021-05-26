Vali Makas, Tunceli'de ziyaretlerde bulundu
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Vali Makas, Tunceli'de ziyaretlerde bulundu

Vali Makas, Tunceli'de ziyaretlerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Valisi Mehmet Makas, komşu il Tunceli'de valilik ve jandarma bölge komutanlığını ziyaret etti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, komşu il Tunceli'de valilik ve jandarma bölge komutanlığını ziyaret etti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas beraberinde Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve Erzincan İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş ile birlikte Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Makas, Tunceli Valiliğinde Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve vali yardımcıları tarafından karşılandı.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Erzincan Valisi Mehmet Makas ve beraberindeki heyet daha sonra Vali Mehmet Ali Özkan ve Tunceli protokol üyeleri ile birlikte; Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığını ziyaret ettiler. - ERZİNCAN

Vali Makas, Tunceli'de ziyaretlerde bulundu
Vali Makas, Tunceli'de ziyaretlerde bulundu
Vali Makas, Tunceli'de ziyaretlerde bulundu
Vali Makas, Tunceli'de ziyaretlerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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