VALİ KÖŞGER: VAKA DÜŞÜŞLERİNDE İZMİR BİRİNCİ DEĞİL AMA ÇOK İYİ DURUMDAYIZ
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VALİ KÖŞGER: VAKA DÜŞÜŞLERİNDE İZMİR BİRİNCİ DEĞİL AMA ÇOK İYİ DURUMDAYIZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, ildeki vaka sayılarının tam kapanmanın etkisiyle iyi durumda olduğunu belirterek, "Vaka düşüşlerinde İzmir birinci değil ama çok iyi durumdayız. Vatandaşlarımız kurallara uymaya devam ettiği sürece daha da iyi duruma geleceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, ildeki vaka sayılarının tam kapanmanın etkisiyle iyi durumda olduğunu belirterek, "Vaka düşüşlerinde İzmir birinci değil ama çok iyi durumdayız. Vatandaşlarımız kurallara uymaya devam ettiği sürece daha da iyi duruma geleceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 1-7 Mayıs 'Trafik Haftası' nedeniyle, emniyet kemeri takılması konusunda farkındalık oluşturmak için trafiğe çıkan sürücülerin emniyet kemerlerinin takılıp takılmadığını denetledi. Gazi Bulvarı'ndan Konak ilçesi yönüne giden araçlar, polis ekiplerince durduruldu. Emniyet kemerinin araca binildiği zaman bir refleks haline gelmesi gerektiğini söyleyen Köşger, 'Bugün, İzmir'in 30 ilçesinde trafikte bulunan sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığının kontrolü yapılıyor. Özellikle kadınlarda ve çocuklarda farkındalığı daha da artırabilmek için 'Annem yanımda kemerim aklımda' diye bir motto geliştirdik. Trafik kazalarında en çok ölümlü kazaları azaltılması unsurlarından biri de emniyet kemeri takmak" dedi.

Vatandaşların bilinçlenmesinin kentteki ölümlü kazaları azalttığını belirten Köşger, "Ülkemizde trafik konusunda çok yol katledildi. Otoyollar, duble yollar gibi pek çok trafik uygulamaları sayesinde vatandaşlarımızın bilinçlenmesi sağlandı. İzmir'de de yüzde 24 oranında ölümlü trafik kazaları azaldı. Hemşehrilerimizin trafik kurallarına rivayet etmesi bu kazaları daha da azaltacaktır" diye konuştu.

İzmir'deki vaka sayılarının tam kapanmanın etkisiyle iyi durumda olduğunu söyleyen Köşger, "Vaka düşüşlerinde İzmir 1'inci değil ama çok iyi durumdayız. Vatandaşlarımız kurallara uymaya devam ettiği sürece daha da iyi duruma geleceğimizi tahmin ediyoruz. İzmir'de akan trafik, tam kapanmanın etkisiyle yüzde 30'ların altına düşmüş durumda. Sosyal hayat ne kadar azalırsa bu hastalık da o kadar düşüyor. Rakamlardan da görüyoruz, sosyal hareket azaldı. Tam kapanma sürecine başladığımızdan beri vaka sayılarının yarısının da altına inmiş durumundayız. Bayram sonuna kadar vaka sayılarını geçtiğimiz yılın haziran ayı mertebesine ulaştırmak derdindeyiz. Geçtiğimiz yıl haziran ayında çok güzel bir rakama ulaşmıştık" dedi.

Yoğun bakım ünitelerinde bir sıkıntı yaşanmadığını da vurgulayan Köşger, "İzmir'de koronavirüs tablosunda zirveyi kasım ve aralık aylarında gördük. Günlük 80-90 kişinin vefat ettiği zamanlardı. O zamanlarda bile yoğun bakımlarda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Biz, İzmir'de normal tıbbi tedavileri devam ettiriyoruz. Normal ameliyatlar oluyor, hastalarımız yoğun bakım servislerinde tedavi görmeye devam ediyor. Bazı vilayetlerde, vakalar artınca yoğun bakım servislerini koronavirüs hastalarına tahsis edebiliyorlar. Ötelenebilecek ameliyatları öteleyebiliyorlar. Bizim öyle bir durumumuz yok" dedi.

VALİ KÖŞGER: VAKA DÜŞÜŞLERİNDE İZMİR BİRİNCİ DEĞİL AMA ÇOK İYİ DURUMDAYIZ
VALİ KÖŞGER: VAKA DÜŞÜŞLERİNDE İZMİR BİRİNCİ DEĞİL AMA ÇOK İYİ DURUMDAYIZ
VALİ KÖŞGER: VAKA DÜŞÜŞLERİNDE İZMİR BİRİNCİ DEĞİL AMA ÇOK İYİ DURUMDAYIZ
VALİ KÖŞGER: VAKA DÜŞÜŞLERİNDE İZMİR BİRİNCİ DEĞİL AMA ÇOK İYİ DURUMDAYIZ
VALİ KÖŞGER: VAKA DÜŞÜŞLERİNDE İZMİR BİRİNCİ DEĞİL AMA ÇOK İYİ DURUMDAYIZ
VALİ KÖŞGER: VAKA DÜŞÜŞLERİNDE İZMİR BİRİNCİ DEĞİL AMA ÇOK İYİ DURUMDAYIZ
VALİ KÖŞGER: VAKA DÜŞÜŞLERİNDE İZMİR BİRİNCİ DEĞİL AMA ÇOK İYİ DURUMDAYIZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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