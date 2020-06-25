İzmir'de koronavirüs denetimleri artırılacak, uymayanlara gereken yaptırım uygulanacak
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İzmir'de koronavirüs denetimleri artırılacak, uymayanlara gereken yaptırım uygulanacak

İzmir Valisi Yavuz Selim Koşger, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Kentte koronavirüs denetimlerinin artırılacağını belirten Vali Köşger, gereken yaptırımların uygulanacağını söyledi.

25.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:21

Vali Yavuz Selim Köşger'in İzmir'e atanmasının ardından gerçekleştirilen ilk İl Pandemi Kurulu toplantısında İzmir il genelinde maske takma zorunluluğu getirilirken, Vali Köşger, yaptığı açıklamada, "Denetimler artırılacak. Uymayanlara gereken yaptırımlar uygulanacak" dedi.

İLK TOPLANTISINI YAPTI

İzmir İl Pandemi Kurulu İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında toplandı. Toplantıya Vali Köşger'in yanı sıra; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, vali yardımcıları, üniversite rektörleri, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Serkan Tezel, kurum müdürleri, il pandemi kurulu STK üyeleri ve bilimsel kurul üyeleri katıldı.

İzmir'de koronavirüs denetimleri artırılacak, uymayanlara gereken yaptırım uygulanacak

ALINACAK YENİ TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLDİ

Vali Köşger'in İzmir'e atandıktan sonra başkanlığında gerçekleşen İl Pandemi Kurulu'nun ilk toplantısında, pandemi süreciyle ilgili gelinen son nokta, alınan tedbirler ve alınacak yeni tedbirler istişare edildi. Toplantıda, kurulun tüm üyelerinin fikirleri alınarak ortak akılla birlikte alınacak yeni tedbirler de geniş çapta değerlendirildi.

Toplantıda konuşan İzmir Valisi Köşger, İzmir'de alacakları tedbirlerle ilgili geniş çapta değerlendirmede bulunacaklarını kaydetti. İzmir'de virüsle mücadelede sürecin iyi yönetildiğini belirten Vali Köşger, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

"DENETİMLER ARTIRILACAK"

İzmir'in turizm alanındaki potansiyeli ve hafta sonu yapılacak sınavların sona ermesiyle ildeki turizm hareketliliğinin hızlanacağını söyleyen Vali Köşger, İzmir'de salgınla mücadele üst bir evreye geçileceğini ifade etti. Vali Köşger, "Turizm hareketlenmesinin pandemi sürecine zarar vermeden yönetilmesi için alınması gereken tedbirleri konuşacağız. Tüm katılımcıların da fikirleriyle ortak aklı kullanarak kararlar alacağız. Bu süreci en faydalı şekilde atlatmak amacıyla gerekenleri yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada denetimler artırılacak. Uymayanlara gereken yaptırımlar uygulanacak" dedi.

İL GENELİNDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Toplantı sonunda alınan ortak kararla, İzmir'de il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi. Ayrıca halk plajları, plajlar, restoranlar, eğlence mekanlarının kapasitelerinin belirlenmesi, buralarda sosyal mesafe alanlarının belirlenmesi, kuralların uygulanmasının ortak akılla tespit edilmesi ve buralardaki denetimlerin sıkı bir şekilde uygulanması kararları alındı.

Alınan tedbirlerle İzmir'in dünyaya turizm alanında örnek olacağını kaydeden Vali Köşger, "Sağlıklı turizmin yapıldığı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet edildiği turizm şehri haline getirmek adına bugünden itibaren işbirliği içinde start vermiş oluyoruz" diye konuştu.

İzmir'de koronavirüs denetimleri artırılacak, uymayanlara gereken yaptırım uygulanacak

Kaynak: İHA

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