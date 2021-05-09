Vali, kaymakam ve belediye başkanı pazarları denetledi
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Vali, kaymakam ve belediye başkanı pazarları denetledi

Vali, kaymakam ve belediye başkanı pazarları denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Osmangazi İlçe Kaymakamı Zafer Orhan ile birlikte Hüdavendigar Kapalı Pazar Alanı ve Çarşamba Pazarparkta incelemelerde bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Osmangazi İlçe Kaymakamı Zafer Orhan ile birlikte Hüdavendigar Kapalı Pazar Alanı ve Çarşamba Pazarparkta incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanlığının kararıyla birlikte Osmangazi'de 36 pazaryerinin aynı gün açıldığını söyleyen Başkan Mustafa Dündar, "İncelemelerde esnaf ve vatandaşımızın kurallara uyduğunu gördük. İnşallah alınan tedbirler sayesinde bu hastalıktan bir an önce kurtulur, normal yaşamımıza döneriz" dedi.

İçişleri Bakanlığının, 8-15 Mayıs tarihlerinde pazaryerlerinin açılmasıyla ilgili yayınlanan genelgesi doğrultusunda, Osmangazi'nin 36 farklı noktasında Pazar kuruldu. Yalnızca sebze, meyve ve fide satışına izin verilen pazarlarda esnaf ve vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda zabıta ekipleri tarafından sık sık anonslarla uyarılıyor. Pazar girişlerinde ateş ölçümü yapılan vatandaşlar, kontrollü şekilde içeriye alınıyor. Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Osmangazi İlçe Kaymakamı Zafer Orhan ile birlikte Hüdavendigar Kapalı Pazar Alanı ve Çarşamba Pazarparkta incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bakanlığımızın kararının ardından Osmangazi'nin 36 farklı noktasındaki pazaryerlerimizi, 10: 00 - 17: 00 saatleri arasında açık. Bursa Valimiz ve ilçe Kaymakamımız ile birlikte yaptığımız incelemelerde, esnaf ve vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik konusunda kurallara uyduğunu gördük. Tedbirler konusundaki hassasiyeti elden bırakmamalıyız. Pazaryerlerin açılmasıyla ilgili karar hem vatandaşımızın alışverişini yapabilmesi, hem de esnafımızın ürününü satıp iş yapabilmesi adına son derece yerinde bir karar oldu. İnşallah, alınan tedbirler çerçevesinde bu hastalıktan bir an önce kurtulur, pazarlarımız yeniden eski cıvıl cıvıl günlerine kavuşur. Bizler de normal yaşamımıza döneriz" dedi. Başkan Dündar, bir yandan Pazar yerlerinde inceleme yaparken, bir yandan da Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan ile birlikte Pazar alışverişi de yaptı. Başkan Dündar ve Osmangazi Kaymakamı Orhan, Çarşamba Pazarparkta kültür mantarı ve bahçesine dikmek için domates fidesi satın aldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaptıkları incelemelerde esnaf ve vatandaşların maske, mesafe ve hijyen konusunda kurallara uyduğunu söyledi. Vatandaşların sebze meyve ihtiyacını karşılayabilmesi içi bu gün itibariyle 106 noktada Pazar kurulduğunu belirten Vali Canbolat; "Osmangazi Kaymakamımız ve Osmangazi Belediye Başkanımız ile birlikte açık olan pazarlarımızı gezdik. Pazarlar, pandemi şartlarına göre hazırlanmış mı, genelgeye aykırı bir durum, bir aksama var mı, çıkıp inceledik. Çok şükür herhangi bir aksama yaşanmıyor. Gerek esnafımızı, gerek vatandaşlarımıza, gerekse belediyelerimize, tedbirlere uyma konusundaki duyarlılıkları için teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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