Vali Kaymak Göçmen Çocuklarla Bir Araya Geldi

Samsun Valisi Osman Kaymak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Sosyal Uyum Programı ve Okul Destek Projesi kapsamında düzenlenen kahvaltıda göçmen çocuklarla bir araya geldi.

Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, Iraklı, Afganistanlı, Suriyeli mülteci çocuklar ve Samsunlu çocukları bir araya getirdikleri etkinliklerle uyum düzeylerini artırmayı, sağlık, eğitim ve sosyal anlamda birlikteliği sağlayıp, iletişimi geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Balcı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk 100 günlük icraatları içinde de bulunan Sosyal Uyum Programı ve Okul Destek Programı kapsamında mülteci ve sığınmacı çocukların yaşadığı problemler karşısında sosyal uyumu ve topluma adapte olabilmesi adına yapılabilecek faaliyetlerden ilimizde 2 bin 250 çocuğumuz faydalanmaktadır. Biz, bizim kurumumuzun bünyesinde kalan çocukları her halükarda destekliyoruz, yetiştiriyoruz, sağlıklı bir şekilde bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ancak dışarıdaki çocuklarımızı da sadece sosyal destek vererek bırakmak istemiyoruz. Onların da okul başarılarını takip ederek, hafta sonları etkinlikler yaparak, evlerini ziyaret ederek, kültürel faaliyetler yaparak destekleyip kendi çocuklarımız gibi yetiştirmek, onlarla iletişimlerini sağlamak istiyoruz. Bakanlığımızın bu iki projesi Cumhurbaşkanlığımız tarafından da kabul edilen projeler olarak faaliyete geçirildi. Bu iki projemizin dışında Samsun'daki İl Çocuk Komitesi'nden arkadaşlarımız ve çocuk evlerinde kalan çocuklarımız da burada. Biz bu dört grubumuzu bir araya getirip amcalarımız ve teyzelerimizle iletişim haline geçip sohbet etsinler diye burada buluşturduk" şeklinde konuştu.

Vali Osman Kaymak ise, Türkiye'de 3 milyona yakın göçmen bulunduğunu, Samsun'da da 30 bine yakın göçmenin Samsunluların misafiri olduğunu ifade ederek, "Biz devlet olarak onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ama maalesef iki toplum birbirlerini tanımadığı için zaman zaman sorunlar yaşanıyor. İnsanlar birbirlerini tanıdığı zaman sorunların çözüldüğüne şahit oluyoruz. O anlamda iki kesimin gençlerinin birbirlerini iyi tanıması lazım. Onlar bizim din kardeşlerimiz. Oradaki savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Ben Samsun Valisi olarak Samsunlulara şunu söylüyorum; bizler de aynı durumda olabilirdik. Bizim de ülkemizde savaş olabilirdi. Biz Türkler Suriye'ye, Irak'a sığınmış olabilirdik. O zaman nasıl bir muamele görmek istiyorsak onlara öyle davranmalıyız. Bizim dinimiz ev sahipliğini, misafirperverliği ve yabancıya kol kanat germeyi emreder. Bizler Müslüman toplumuz, bu gençler de bizim misafirimiz. Zor durumdaki bu gençlerin kendilerini geliştirerek, bizim toplumumuzdan da bir şeyler alarak şartlar iyileştiğinde kendi ülkelerine gitmelerini önemsiyoruz" dedi.

Göçmenlerden de bu toplumu çok iyi tanımalarını beklediklerini kaydeden Vali Kaymak, "Bu toplumun değerlerine saygılı olun, bu toplumu karşınıza aldıracak hareketlerden kaçının. Ben bir buçuk yıldır Samsun Valisiyim. Samsun'daki göçmenlerin bize sorun olduğunu düşünmüyoruz. Bazen yazılı ve görsel basına yansıyan şekilde bir asayiş sorunu söz konusu değil. İlimizdeki göçmenlerin ilimizin asayişine olumsuz bir etkisi yok. Hepsi kendi ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Ama biz göçmen çocuklara bir an önce Türkçe'yi öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Dil öğrenmenin yolu da iyi arkadaşlıklardan geçer. O anlamda Türk çocuklarıyla yakın arkadaş olun. Türk çocuklarımızdan isteğimiz de onlara yabancı gözle bakmamalarıdır. Onlar bizim misafirimiz. Onlarla dostluklarınızı geliştirin. Bizler Osmanlı'nın devamıyız. Biliyorsunuz Suriye'de, Irak'da, Arabistan'da, Balkanlardaki birçok devlet Osmanlı'ya bağlıydı. Aynı kültürden geliyoruz. Bu kültür bizlerin ortak paydası. Birbirimizi tanıdıkça daha çok seveceğimizi düşünüyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Vali Kaymak, kahvaltının ardından programa katılan çocuklar ve yaşlılarla beraber bocce oynadı. Programa ayrıca Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Tekkeköy Kaymakamı ve Canik Kaymakam Vekili Edip Çakıcı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Haşim Meydan, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ünal Kaya, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği İl Temsilcisi Kaan Aydıngül, çocuk evlerinde kalan çocuklar, Sosyal Uyum Programı'ndan destek alan göçmen çocuklar, Okul Destek Projesi'nden destek alan çocuklar, İl Çocuk Komitesi üyesi çocuklar ile Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalanlar katıldı. - SAMSUN