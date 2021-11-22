Vali Karaloğlu: Silvan Barajı ile 2 milyon 350 bin hektar alan sulanacak

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Kulp Çayı üzerinde yapımı süren Silvan Barajı'nın tamamlanması ile 2 milyon 350 bin hektar alanın sulanacağını ve 305 bin kişiye de yeni istihdam olanağı sağlayacağını açıkladı.

Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, DSİ 10. Bölge Müdürü Mahir Arslan, Kulp Çayı üzerinde süren Silvan Barajı'nın inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Karaloğlu, 3 yıl sonra bitirilmesi öngörülen barajın, tamamlanmasıyla 305 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacağını ve bunun da ekonomiye önemli katkı sunacağını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın barajda çalışanlara zarar vermemesi için en üst seviyede güvenlik önlem aldıklarını hatırlatan Karaloğlu "Silvan'da, Diyarbakır'da halkın yaşamını kolaylaştırmak için halkın gelirini artırmak için Türkiye'nin en büyük kamu yatırımını yapıyoruz. Ama burada çalışan bölgenin çocukları, Kürt çocuklarını gelip bir ahlaksız örgüt öldürmesin diye de koca bir güvenlik teşkilatı kurmak zorunda kalmışız. Bu da bizim üzüntümüz ama her koşulda bu proje tamamlanacak ve halkın hizmetine sunulacaktır" diye konuştu.