Vali Karaloğlu, Diyarbakırlılarla bayramlaştı
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Vali Karaloğlu, Diyarbakırlılarla bayramlaştı

Vali Karaloğlu, Diyarbakırlılarla bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı münasebetiyle bayramlaşma programı gerçekleşti.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı münasebetiyle bayramlaşma programı gerçekleşti.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı bayramlaşma etkinliğini valilik bahçesinde gerçekleştirdi. Bayramlaşmaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, AK Parti Milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma selamlaşması öncesi açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, aşı çağrısını yenileyerek vatandaşların ikna olup aşı yapması için herkesten destek beklediklerini kaydetti. Vali Karaloğlu, "Bugün Kurban Bayramının ilk günü, bayramlaşma vesilesiyle bir aradayız. Hala pandemiyi atlatabilmiş değiliz onun için açık havada olsun istedik. Valiliğimizin çok güzel mekanı var, ağaçlı ve gölgeli yer fakat maalesef birkaç gündür yaprak kıpırdamıyor, rüzgar yok dolayısıyla basık bir hava var. Her birinizin bayramını ayrı ayrı kutluyorum, Kurban Bayramı yardımlaşmanın zirvede çıktığı günlerden. Hepinizin toplumda yeriniz var, maalesef pandemi devam ediyor, Türkiye ve Diyarbakır'da son 2 haftadır vaka sayılarımız yüksekte, şu an elimizde olan en güçlü silah aşı. Hala aşılama oranımızın çok düşük olduğu görüyoruz. Şu anda 18 yaş üzerindeki her vatandaşımıza yalvarır olduk aşılarını yağsın diye, sadece hastanelerde değil her yerde aşı yerleri açtık. Ama istediğimiz desteği Diyarbakırlı hemşerilerimizde görmüş değiliz. Bir kapanmayı daha ne Diyarbakır ne de Türkiye'nin kaldırma durumu yok. Bir daha kapanmamak için herkes aşısını olsun" dedi. - DİYARBAKIR

Vali Karaloğlu, Diyarbakırlılarla bayramlaştı
Vali Karaloğlu, Diyarbakırlılarla bayramlaştı
Vali Karaloğlu, Diyarbakırlılarla bayramlaştı
Vali Karaloğlu, Diyarbakırlılarla bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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