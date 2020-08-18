Vali Karaloğlu, Amida Höyük'teki kazıya katıldı
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Vali Karaloğlu, Amida Höyük'teki kazıya katıldı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentin kalbi olarak nitelendirilen tarihi Sur ilçesindeki Amida Höyük'te incelemelerde bulunarak kazı çalışmasına katıldı.

18.08.2020 20:36 | Son Güncelleme: 18.08.2020 20:42

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentin kalbi olarak nitelendirilen tarihi

Sur ilçesindeki Amida Höyük'te incelemelerde bulunarak kazı çalışmasına katıldı.

Vali Karaloğlu, Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artukluların da aralarında yer aldığı birçok devlet ve medeniyete ev sahipliği yapan Amida Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Dicle Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Bölge ve kazı çalışmaları hakkında Yıldız'dan bilgi alan Karaloğlu, kentin tarihi ve kültürel değerlerinden birisinde devam eden kazı çalışmasını yerinde görmek ve fiilen kazıyı başlatmak için bölgede bulunduklarını kaydetti.

Alanın tamamının UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde olduğunu anımsatan Karaloğlu, insanlık için bu alanın korunması gerektiğini ifade etti.

Artuklu Sarayı'nın kazısının yapıldığını bildiren Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Artuklular 300 yıl bölgeyi yönetmiş, Suriçi ve dışında önemli eserler bırakmış bir medeniyettir. Artuklu Sarayı'nın 1200-1220 tarihleri arasında inşa edildiği söyleniliyor."

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'deki farklı kazı çalışmalarını 12 ay kazı yapılacak kısma aldığını hatırlatan Karaloğlu, Amida Höyük kazısında da 12 ay boyunca kazı yapılacağını bildirdi. Kazıda İŞKUR üzerinden toplum yararına çalışma programı ile işçi desteği vereceklerini anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Sur içindeki yapılar ve surların korunmasıyla ilgili ihaleler yaptık. İçkale ile ilgili de yakın zamanda yeni bir ihale yapacağız. Amida Höyük'ün İçkale'ye bakan duvarlarında tehlike arz eden ve buraya seyahat eden vatandaşlara yukarıdan taş düşme riskine karşı bölgeleri yeniden ele almak istiyoruz. Bugün başlatılan kazının şehrimizin, ülkemizin ve insanlığımızın kültür tarihine yeni ışık tutmasını temenni ediyorum."

Vali Karaloğlu, Amida Höyük'teki kazıya katıldı

Kaynak: AA

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