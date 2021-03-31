Vali Karadeniz, üreten kadınları ziyaret etti
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Vali Karadeniz, üreten kadınları ziyaret etti

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Vali Karadeniz, üreten kadınları ziyaret etti

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli Belediyesi ortaklığında kurulan S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli Belediyesi ortaklığında kurulan S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli Belediyesi ortaklığında kurulan S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın eşlik ettiği ziyarette Vali Karadeniz, Kooperatif Başkanı Yasemin Ademoğlu ile kooperatif üyelerinden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Karadeniz, üreterek, hem Salihli, hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan üretici kadınlara kolaylıklar diledi.

Başkan Kayda "Her alanda başarılı olan üretken kadınlarımızı, toplumsal yaşama katılmalarını ve el emeklerini değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Belediyemizin de ortak olduğu kooperatif çatısı altında buluşturarak, yetiştirdikleri organik ürünler ve hazırladıkları hediyelik eşyalarla aile bütçesine katkı sağlamalarına destek olduk. Tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri, verimli ovalarında yetişen tarım ürünleriyle adından söz ettiren Salihli'mizi tanıtmak kooperatif üyelerimiz ile beraber ortak projeler hazırlıyoruz" dedi.

Şehit Ailesini ziyaret etti

Vali Yaşar Karadeniz, Salihli ziyareti kapsamında Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Temmuz 2015 tarihinde hain terör saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Uyar'ın Güneş Mahallesindeki baba ocağına ziyaret etti.

Vali Karadeniz, şehidin eşi Nedime Uyar, şehidin annesi Meryem Uyar ve babası Hüseyin Uyar'a başsağlığı diledi.

Ziyarette Vali Karadeniz, şehidin oğlu Mehmet Uyar'a oyuncak hediye ederken, şehidin annesi ve babasına çeşitli hediyeler verdi. - MANİSA

Vali Karadeniz, üreten kadınları ziyaret etti
Vali Karadeniz, üreten kadınları ziyaret etti
Vali Karadeniz, üreten kadınları ziyaret etti
Vali Karadeniz, üreten kadınları ziyaret etti
Vali Karadeniz, üreten kadınları ziyaret etti
Vali Karadeniz, üreten kadınları ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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