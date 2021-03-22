Vali Karadeniz, 23 Nisan İlkokulunda incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilmesi amacıyla hayata geçirilen Tematik Denetim Planı kapsamında, 23 Nisan İlkokulunda incelemelerde bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, korona virüs salgınıyla mücadelede 'Kontrollü Normalleşme Dönemi'nin sürdürülebilirliği ve tam anlamıyla sosyalleşmenin sağlanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen 'Tematik Denetimler' kapsamında okullarda alınan önlemleri yerinde incelemek üzere 23 Nisan İlkokulunu ziyaret etti. Ziyarette uygulamalara ve alınan tedbirlere ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Karadeniz, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Ziyarette, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önemini belirten Vali Karadeniz, öğrencilere, "Bütün tedbirlere riayet edip, korona virüsü el birliği ile okulumuzdan uzak tutalım" dedi.

İncelemelerde Vali Yaşar Karadeniz'e Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı