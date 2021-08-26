Vali Işık Kılbasan Köyünde Kur'an Kursu Açılışına Katılarak Ziyaretlerde Bulundu

İlimiz merkeze bağlı Kılbasan köyünde yapımı tamamlanan 4 - 6 yaş Kur'an Kursu'nun açılış programına katılan Vali Mehmet Alpaslan Işık, daha sonra Kılbasan köyünde bulunan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek aileler ve çocuklarla bir süre vakit geçirdi.

İlimiz merkeze bağlı Kılbasan köyünde yapımı tamamlanan 4 - 6 yaş Kur'an Kursu'nun açılış programına katılan Vali Mehmet Alpaslan Işık, daha sonra Kılbasan köyünde bulunan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek aileler ve çocuklarla bir süre vakit geçirdi. Kılbasan halkı tarafından yoğun bir katılım gösterilen açılış programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Köy muhtarı Adalet Orhan'ın açılış konuşması ve İl Müftü Vekili Sırrı Fuat Ateş'in yaptığı duanın ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık ve Milletvekili Av. Selman Oğuzhan Eser'in katılımıyla Kılbasan 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışı yapılan Kur'an Kursunda incelemelerde bulunan Vali Işık, daha sonra açılışa yoğun ilgi gösteren vatandaşların masalarını gezerek kısa süreli sohbetlerde bulunduğu çocuklara hediyeler verdi. Kursun yapımında emeği geçen hayırseverler ve yakınlarıyla bir süre sohbet eden Vali Işık, "bu güzel hizmetin Kılbasan köyümüze kazandırılmasında emeği geçen vatandaşlara ve kurumlarımıza teşekkür ediyor ve hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. Kılbasan Köyündeki Kur'an Kursu Açılışının Ardından Vali Işık, Köy Yakınında Bulunan Mevsimlik İşçileri Ziyaret Etti Vali Işık ve Milletvekili Eser, ziyaretleri esnasında halat çekme yarışı yapan çocukların yarışmasına katılarak sevinçlerine ortak oldular. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gençlik Merkezi Liderleri ve Gönüllü Gençlerin nezaretinde okçuluk, dart, badminton ve çeşitli oyunlarla Mevsimlik işçilerin çocukları hem sporla buluşuyor hem de eğleniyorlar. Çocukların sevincine ortak olan Vali Işık, daha sonra mevsimlik tarım işçileriyle bir araya gelerek işçilerin sorun ve taleplerini dinledi. Daha sonra çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Işık çocuklara hediye verdi. Çocuklarının bu tür sporlarla ve etkinliklerle vakit geçirmelerinden dolayı mutlu olduklarını belirten işçi aileleri bu imkanların sağlanmasından dolayı teşekkür ettiler. 26 Ağustos 2021 Perşembe günü gerçekleşen Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın Kılbasan köyündeki programlarına, Milletvekili Av. Selman Oğuzhan Eser, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutan Vekili Kenan Ay, daire müdürleri, il genel meclis üyeleri ve köy muhtarı katıldı.

Kaynak: Habermetre