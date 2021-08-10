Vali İlhami AKTAŞ, Yeniköy Limanında İncelemelerde Bulundu

Vali İlhami AKTAŞ ve AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ezine ilçesi Yeniköy Limanında incelemelerde bulundu.

Vali İlhami AKTAŞ ve AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ezine ilçesi Yeniköy Limanında incelemelerde bulundu.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Genel Meclis Üyesi Murat Yahya Sezgin, Yeniköy Muhtarı Seyit Kaytan ve vatandaşların da bulunduğu incelemede; Yeniköy Limanının koruma amaçlı imar planı çalışması, limanın eksiklikleri ve halihazırda limanda yapılan çalışmalar hakkında Yeniköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Selçuk Yıldız tarafından Vali İlhami AKTAŞ ve AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'a bilgi verildi.

Yeniköy limanının derinleştirilmesi ve diğer konularda da talep ve istekleri dinleyen Vali İlhami AKTAŞ ve AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, gerekli çalışmaların yapılması konusunda istişarelerde bulundular.

Kaynak: Habermetre