Vali İlhami AKTAŞ'tan Okul Ziyaretleri

ÇANAKKALE (Habermetre) - Vali İlhami AKTAŞ, okul ziyaretleri kapsamında merkez ilçede eğitim ve öğretim veren özel okulları ziyaret etti.

İlk olarak Özel Çanakkale Doğa Koleji'ni ziyaret eden Vali İlhami AKTAŞ, kampüs müdürü Hıdır KILIÇ tarafından karşılandı. Sonrasında okulu gezerek okulun genel ve eğitim durumu hakkında bilgi aldı.

Kolejin dersliklerini gezen Vali İlhami AKTAŞ, öğrencilerle bir süre sohbet ederek derslerinde başarılar diledi.

Özel Çanakkale Doğa Koleji öğretmenleri ile de görüşen Vali İlhami AKTAŞ, öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.

Özel Çanakkale Doğa Koleji ziyaretinin ardından Özel Çanakkale Açı Koleji'ne geçen Vali İlhami AKTAŞ, burada kurucu müdür Necdet ÇETİN ve Anadolu Lisesi Müdürü Hülya GÜVENÇ ile bir süre görüşerek pandemi ile mücadele kapsamında eğitim ve öğretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Özel Çanakkale Açı Koleji öğretmen ve öğrencileri ile bir süre sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, koronavirüs ile mücadelede önem arz eden temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaları yönünde hatırlatmada bulundu.

Daha sonra Özel Çanakkale Bahçeşehir Koleji'ni ziyaret eden Vali İlhami AKTAŞ'a, Bahçeşehir Koleji kurucusu Emin YILDIZ, Emine YILDIZ, Lise Müdürü Özlem Feyza TAŞÇI, Ortaokul Müdürü Zeynep ÇENGEL ve İlkokul Müdürü Vildan SARP eşlik ederek okulun genel durumu hakkında bilgi verdi.

Derslikleri gezerek öğrencilerle yakından ilgilenen Vali İlhami AKTAŞ, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak derslerine çalışmalarının yanı sıra kitap okumaları tavsiyesinde de bulundu.

Okul ziyaretleri kapsamında son olarak İstek 1915 Çanakkale Okulları'nı ziyaret eden Vali İlhami AKTAŞ, İstek 1915 Çanakkale Okulları kurucusu Merih UTKULAR ve Kampüs Müdürü Uğur KOYUNCU ile görüşerek öğrencilerin ve okulun genel durumu ile ilgili bilgi aldı.

İstek Çanakkale 1915 Okulları öğretmenlerine eğitimin kalitesinin artırılması konusunda kendilerine büyük görevler düştüğünü belirten Vali İlhami AKTAŞ, görevlerinde başarılar diledi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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