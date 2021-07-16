Vali Hasan Şıldak, Bursa-Balıkesir yolunu denetledi

Vali Hasan Şıldak, Bursa-Balıkesir yolunu denetledi Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir'in Bursa giriş noktasındaki Değirmen Boğazı'nda bulunan trafik yol kontrol uygulama noktasında denetimlere katıldı.

Vali Hasan Şıldak, Bursa-Balıkesir yolunu denetledi

BALIKESİR - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir'in Bursa giriş noktasındaki Değirmen Boğazı'nda bulunan trafik yol kontrol uygulama noktasında denetimlere katıldı. Bayram tatilinin başlamasıyla beraber trafik yoğunluğunun da artmasıyla Vali Hasan Şıldak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlaması sonrasında Doğu'nun Batı'ya açılan kapısı Balıkesir tatilcilerin akınına uğruyor. Özellikle İstanbul ve Ankara bölgesinden tatil için Balıkesir'e seyahat eden vatandaşlar yollarda yoğunluklar oluşturuyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, bayram tatilinin başlaması sebebiyle Değirmen Boğazı'nda bulunan trafik yol kontrol uygulama noktasına giderek sürücülere trafikte dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Vali Hasan Şıldak, sürücülere yaptığı uyarıların ardından araçlarda bulunan vatandaşlara çikolata ve kolonya ikram ederek vatandaşların Kurban Bayramını kutladı. Balıkesir Valiliği öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu katıldı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı denetimlerin ardından şu şekilde açıklamalarda bulundu: "İl merkezinde Bursa giriş noktamız Değirmen Boğazı'nda trafik yol kontrol uygulamalarını yerinde gördük ve uygulamalara da bizzat katılarak sürücülerimize de bazı bilgilendirmeler yaptık. Bugün itibariyle bayram tatili başlıyor. 9 günlük bir Kurban Bayramı tatili sürecine ülkemiz girmiş bulunuyor. Balıkesir üzerinde bulunduğu yol ağları itibariyle ülkemizin batı bölgesinde kıyıya açılan bir kapısı gibi. Marmara ile Ege'nin birleştiği noktada tamda işlek bir yol güzergahında bulunuyoruz. Ankara ve İstanbul istikametinden ilimize yoğun bir geliş var. Doğu bölgelerinden yoğun bir trafik akışı söz konusu Balıkesir'imize. Otoyolları da dahil edersek günlük ilimizde seyreden araç sayımız 10 binleri bulabiliyor. Biz Çarşamba gününden itibaren tedbirlerimizi uygulamaya başladık. Gerek İl Emniyet Müdürlüğümüz gerek İl jandarma Komutanlığımız bütün ilimizin genelindeki planlamaları, görevlendirmeleri yaptılar. Çok sayıda personel ve araçla bayram tatili için hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün itibariyle günlük olarak biz emniyet bölgemizde 210, jandarma bölgemizde 110 personelle trafik hizmetlerini yürüteceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Sayan