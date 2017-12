Vali Güzeloğu: "Bu Ülkenin Her Ferdi Birinci Sınıf Vatandaştır"

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Sağlanan huzur ortamında artık sıra ekonomik, sosyal ve toplumsal kalkınmadadır." dedi.



Çüngüş ilçesini ziyaret eden Vali Güzeloğlu, beraberinde Çüngüş Kaymakamı Mehmet Durgut, Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle Çüngüş Öğretmenevi'nde muhtarlarla düzenlenen toplantıya katıldı.



Güzeloğlu burada yaptığı konuşmada, devletin, bölge halkının huzur ve refahı için önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Millete hizmeti ibadet sayan" anlayış içerisinde olduklarını söyledi.



Hedeflerinin, millet düşmanı ve işbirlikçilerinin hukuk içerisinde etkisiz hale getirilmesi, huzur ortamında sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması olduğuna işaret eden Güzeloğlu, bunun için kurum müdürleriyle ilçeleri ziyaret ettiklerini vurguladı.



Çeşitli nedenlerle geçmişte oluşan açıkların kısa sürede giderilmesi ve hedeflere ulaşılması için yoğun çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Güzeloğlu, bunun ortak çaba ve gönül birliğiyle gerçekleştirilebileceğini aktardı.



-"Bu ülkenin her ferdi birinci sınıf vatandaştır"



Terörle mücadeleye değinen Güzeloğlu, şunları kaydetti:



"Hamdolsun ülkemizin her köşesinde huzur ve güven tam anlamıyla temin edilmiş durumda. Sağlanan huzur ortamında artık sıra ekonomik, sosyal ve toplumsal kalkınmadadır. İnsanı ve insani kalkınmayı merkezine alarak, eğitimden başlayarak istihdama ve ekonomiye kadar tüm çabamızın özünde bu var. Bu ülkenin her ferdi birinci sınıf vatandaştır. Her birisi açısından biz en iyisini arzulamaktayız."