Vali Gürelb "Milletimiz bu karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir"
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Vali Gürelb "Milletimiz bu karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir"

Vali Gürelb 'Milletimiz bu karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Karabük'te FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 5. yılı dolayısıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kent Meydanı'nda devam etti.

Karabük'te FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 5. yılı dolayısıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kent Meydanı'nda devam etti.

FETÖ/PDY tarafından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 5. yılı Karabük'te de çeşitli etkinliklerle anılmaya devam etti. Karabük Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşe yüzlerce vatandaş katıldı. Kent Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, MHP İl Başkanı Dr. Adem Kar, kurum müdürleri, şehit aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Milletimiz bu karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir"

Programda konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, "15 Temmuz gecesi umutlarımıza, geleceğimize hayallerimize pranga vurmak istemiş. Milletimizin kaynakları ile alınan her türlü silahımız kahraman Türk ordusunun şerefli üniformasını hak etmeyen asker görünümlü hainler tarafından halkımıza doğrultulmuştur. Hamdolsun ki Cenab-ı Allah'ın lütfu, Cumhurbaşkanımızın cesareti ve üstün liderliği ile harekete geçen yüce milletimiz tankın, uçağın, helikopterin ve tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanı, inancı ve yüreği ile dikilmiş. FETÖ Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi aziz milletimizin ölüme meydan okuyan kararlılığıyla engellenmiş. Milletimiz bu karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde lisanslı sporcular, sancak koşusu ile getirdikleri sancağı Vali Fuat Gürel'e takdim etti. Program devamında ilahi ve Türk Halk Müziği ve 15 Temmuz Marşları seslendirildi. - KARABÜK

Vali Gürelb 'Milletimiz bu karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir'
Vali Gürelb 'Milletimiz bu karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir'
Vali Gürelb 'Milletimiz bu karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir'
Vali Gürelb 'Milletimiz bu karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir'
Vali Gürelb 'Milletimiz bu karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir'
Vali Gürelb 'Milletimiz bu karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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