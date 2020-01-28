Vali Gürel, haddecilerle bir araya geldi
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Vali Gürel, haddecilerle bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Özel Sektör Demir Çelik Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan'ın daveti üzerine Yönetim Kurulu üyesi sanayici işadamlarıyla bir araya gelerek ülke ve Karabük sanayisi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

28.01.2020 20:33 | Son Güncelleme: 28.01.2020 20:38
Vali Gürel, haddecilerle bir araya geldi

Valisi Fuat Gürel, Özel Sektör Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan'ın daveti üzerine Yönetim Kurulu üyesi sanayici işadamlarıyla bir araya gelerek ülke ve Karabük sanayisi hakkında fikir alışverişinde bulundu.


Karabük Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddeciler Derneği binasında sohbet ve karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen toplantıda ülke ekonomisi, Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Filyos projesi ile KARORSAN alt ve üst yapı çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundular. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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