Vali Gül ve Tahmazoğlu, 60 Okul İçin Z-Kütüphane Protokolü İmzaladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'ndeki okullara Z Kütüphanesi yapmak için Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ile birlikte protokol imzaladı.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın da destekleriyle okullara yapılması planlanan 60 adet Z-Kütüphane protokolü imzalandı. İmzalan protokole göre Z-Kütüphanelerin 30'unu Şahinbey Belediyesi, 30'unu ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleriyle Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü yapacak.

Şehrimizi eğitimde bir adım ileriye taşır

Gaziantep Valisi Davut Gül, yapılan projenin önemine değinerek, "Öncelikle Şahinbey Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gaziantep'te hayırseverlerin, sivil toplum kuruluşlarının, odaların ve borsaların eğitime ilgisini biliyoruz. Gaziantep'in hangi mahallesine giderseniz gidin mutlaka bir hayırseverimizin veya sivil toplum kuruluşumuzun ismini görüyoruz. Yerel yönetimlerin kendilerini bunun içerisinde görmesi ve bunu sahiplenmesi, başarılı öğrencilerin motivasyonunu arttırıcı ödüller vermesi hiç şüphesiz şehrimizin eğitimini bir adım daha ileriye taşıyacaktır. Başta Şahinbey Belediye Başkanımız olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah bu Z Kütüphanelerle beraberde 60 tane okulumuzun kütüphane sorunu çözülmüş olur. Aslında her okulumuzda bir kütüphane var ama bu kütüphaneler zenginleştirilmiş ve yeni nesil kütüphaneler. Allah hayırlı etsin" dedi.

Eğitime yatırımlarımız devam edecek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çalıştıklarını belirterek, "Okullarımızın ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarına destek olma anlamında Şahinbey Belediyesi olarak okullar yaparak, öğrencilerimize destek olup eğitime katkı sağlıyoruz. İmzaladığımız protokolle Şahinbey İlçemizdeki 60 okulda Z Kütüphanelerinin 30'unu Şahinbey Belediyemiz, 30'unu ise Milli Eğitim Bakanlığımız yapacak. Okumak gerçekten çok önemlidir. Şahinbey Belediyesi olarak öğrencilerimize her ay kitap dağıtıyoruz. İstiyoruz ki her evde bir kütüphane olsun. Kahvehaneleri kıraathaneye çevirdik. Millet Kıraathanesinin sayısını arttırmak için çalışıyoruz. Berberlerde, taksi duraklarında ve camilerde kitaplıklarımız var. Ayrıca okullara dağıttığımız kitaplardan kitap okuma yarışması düzenliyoruz. Dereceye giren öğrencilerimizi de ödüllendiriyoruz. Bu ay ki ödülümüz her okulumuzdan 3 öğrencimizi Pazartesi günü Umreye gönderiyoruz. Böylece 164 öğrencimizi Umreye göndermiş olacağız. Bu anlamda Valimiz Davut Gül'e Milli Eğitim Müdürümüz Cengiz Mete'ye teşekkür ediyorum. Valimiz Davut Gül ile geldiği günden bu yana benzer birkaç protokol imzaladık. Eğitime yatırımlarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada devam edecek" şeklinde konuştu.

60 adet z kütüphane yapılacak

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Z Kütüphane projesinin Şahinbey İlçesi'ndeki okullarda hayata geçirileceğini belirterek, "Şahinbey Belediyemiz ile yapmış olduğumuz kültürel ve sosyal faaliyetlerinden en önemlilerinden bir tanesi olan okullarımıza yapılacak olan Z-Kütüphanesi ve okul kütüphanesi protokolü imzaladık. Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi ve Bakanlığımızın müşterek yürüttüğü bir proje. Z Kütüphane dediğimiz husus zenginleştirilmiş kütüphane anlamına geliyor. İçerisinde her türlü veriye ulaşabileceğimiz teknik alt yapının yanında öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu diğer materyallerinde bulunduğu kurulumu ve içeriğiyle çok önemli bir proje. Şahinbey İlçemizdeki 60 okulda yapılacak olan Z Kütüphanelerinin 30'unu Şahinbey Belediyemiz, 30'unu ise Milli Eğitim Bakanlığımız yapacak. Böylece bu projeyi hayata geçirmiş olacağız. Birçok konuda bizlere destek veren Başta Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA