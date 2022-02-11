Vali Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den Vali Elban'a ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adana Valisi Süleyman Elban'a ziyarette bulundu.

Vali Elban, kendisini ziyaret eden Gül ve Şahin ile makamında görüştü.

Gül ve Şahin'i kentte misafir etmekten memnuniyet duyduklarını belirten Elban, ziyaret için teşekkür etti.