Vali Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den Vali Elban'a ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den Vali Elban'a ziyaret

AA, Alaeddin Çoğal - Güncel
 - Güncelleme:
Vali Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den Vali Elban'a ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adana Valisi Süleyman Elban'a ziyarette bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adana Valisi Süleyman Elban'a ziyarette bulundu.

Vali Elban, kendisini ziyaret eden Gül ve Şahin ile makamında görüştü.

Gül ve Şahin'i kentte misafir etmekten memnuniyet duyduklarını belirten Elban, ziyaret için teşekkür etti.

AA / Alaeddin Çoğal - Güncel

Süleyman Elban, Fatma Şahin, Gaziantep, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title