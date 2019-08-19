Vali Gül'den Mehmet Görmez'e taziye ziyareti

19.08.2019 15:26

Gaziantep Valisi Davut Gül, dayısı vefat eden Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'e taziye ziyaretinde bulundu.

Nizip ilçesine gelen Vali Gül, buradan taziyelerin kabul edildiği Çanakçı Mahallesi'ne geçti. Mahalledeki taziye evini ziyaret eden Vali Gül, burada Görmez ve yakınlarına başsağlığı diledi. Ziyarete, İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman ve diğer yetkililer eşlik etti.

Kaynak: AA