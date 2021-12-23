Vali Funda Kocabıyık'tan Uşak Çölyak PKU Elele Derneğine ziyaret - Haberler
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Vali Funda Kocabıyık'tan Uşak Çölyak PKU Elele Derneğine ziyaret

Vali Funda Kocabıyık'tan Uşak Çölyak PKU Elele Derneğine ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

şak Çölyak PKU Elele Derneğini ziyaret eden Vali Funda Kocabıyık, dernek çalışmalarıyla ilgili bilgi alarak çocuklarla sohbet etti.

AYDIN (Habermetre) - şak Çölyak PKU Elele Derneğini ziyaret eden Vali Funda Kocabıyık, dernek çalışmalarıyla ilgili bilgi alarak çocuklarla sohbet etti.

Uşak Çölyak PKU Elele Derneğine gelişinde Dernek Başkanı Ömre Aydın ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Vali Funda Kocabıyık, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Dernek üyeleri tarafından Çölyak hastaları için özel olarak üretilen glutensiz unlu mamulleri inceleyen Vali Funda Kocabıyık, özverili çalışmalarından dolayı Uşak Çölyak PKU Elele Derneği Başkan ve üyelerine teşekkür ederek, çölyak hastalarına şifalar diledi.

Vali Funda Kocabıyık'a, ziyaretleri sırasında Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş eşlik etti.

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