Vali Funda Kocabıyık, "KYK Yurtlarında yatak kapasitemiz 10 Bin'e ulaştı"

Vali Funda Kocabıyık Uşak Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan ve yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yapımı tamamlanan 2. 516 yatak kapasiteli kız öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.

Vali Funda Kocabıyık Uşak Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan ve yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yapımı tamamlanan 2. 516 yatak kapasiteli kız öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.

Vali Funda Kocabıyık, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Vali Yardımcısı Vekili Oğuz Alp Çağlar'ın eşlik etiği incelemeleri sırasında Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can'dan yurt hakkında bilgi aldı.

Vali Funda Kocabıyık yaptığı açıklamada, Uşak'ta inşatı tamamlanan yeni yurtla birlikte 3500'ü erkek olmak üzere toplam 10. 000 yatak kapasitesine ulaştıklarını kaydetti.

Vali Funda Kocabıyık incelemelerinin ardından Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'ı ziyaret ederek yüz yüze eğitimin başlayacağı yeni öğretim yılı öncesinde yapılan hazırlıklar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

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Kaynak: Habermetre