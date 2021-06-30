Vali Funda Kocabıyık 175 Adet Kekliği Tarihi Clandras Köprüsünde Doğaya Saldı
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Vali Funda Kocabıyık 175 Adet Kekliği Tarihi Clandras Köprüsünde Doğaya Saldı

Vali Funda Kocabıyık 175 Adet Kekliği Tarihi Clandras Köprüsünde Doğaya Saldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Funda Kocabıyık, doğal dengenin korunması adına Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından üretilen 175 adet kekliği tarihi Clandras Köprüsünde doğaya saldı.

Vali Funda Kocabıyık, doğal dengenin korunması adına Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından üretilen 175 adet kekliği tarihi Clandras Köprüsünde doğaya saldı. Etkinliğe, Vali Funda Kocabıyık'ın yanı sıra Karahallı Kaymakamı Ahmet Gülderen, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl jandarma Komutanı J. Kd. Albay Murat Kılıç, Karahallı Belediye Başkanı Ali Topçu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin katıldı. Etkinlikle ilgili bir değerlendirmede bulunan Vali Funda Kocabıyık, "Doğa, canlılarla ve canlıların uyumuyla güzel. Doğanın bu mükemmel uyumu ve güzelliğini korumak hepimizin görevi. Bizler de bu kapsamda Doğa Koruma Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğümüz ile nesli tehlike altına giren hayvanları koruma, yaban hayatını destekleme adına büyük bir çaba veriyoruz. Bugün Karahallı ilçemizde ava kapalı bölgede 175 adet kekliği doğaya saldık. Doğal hayatın korunması adına tedbir almaya da nesli tehlike altına giren hayvan ve bitkilerin nesillerinin devamı için destek olmaya da devam edeceğiz. " dedi. Vali Funda Kocabıyık, doğaya keklik salımı programı öncesinde "Karahallı Üretim Köyü" projesi kapsamında kadınlarımızın ürettiği ürünlerin satışının gerçekleştiği Clandras Mesire Alanı'ndaki satış ofisini ziyaret ederek, burada satışa sunulan el emeği göz nuru ürünleri üreten kadınlarımıza teşekkür etti. Fotoğraf :/kurumlar/usak. gov. tr/HABERLER/2021/6--HAZIRAN/30062021/keklik_salimi. rar

Kaynak: Habermetre

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