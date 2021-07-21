Vali Fuat Gürel, İl Protokolü ile Birlikte Güleç Çocuk Evlerini Ziyaret Etti.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Fuat Gürel, İl Protokolü ile Birlikte Güleç Çocuk Evlerini Ziyaret Etti.

Vali Fuat Gürel, İl Protokolü ile Birlikte Güleç Çocuk Evlerini Ziyaret Etti.
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, beraberinde İl Protokolü ile birlikte Kurban Bayramı dolayısıyla Güleç Çocuk Evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.

Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, beraberinde İl Protokolü ile birlikte Kurban Bayramı dolayısıyla Güleç Çocuk Evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.

Çocuk evlerinde kalan çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, çocuklarla yakından ilgilenerek bayram harçlığı verdiler.

Vali Gürel, çocuk evlerinde kalan çocuklarımızın devletimizin himayesinde huzurlu bir yaşam sürdüğünü ifade ederek, Allah Devletimize ve Milletimize zeval vermesin, çocuklarımız Devletimize emanet, emin ellerdeler, dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Seda Sayan Neslihan Atagül Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Burak Elmas Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Fuat Gürel, İl Protokolü ile Birlikte Güleç Çocuk Evlerini Ziyaret Etti. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 19:17:07. #1.16#

title