Vali Erin, Topdağı Mahallesinde Vatandaşlarla Buluştu - Haberler
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Vali Erin, Topdağı Mahallesinde Vatandaşlarla Buluştu

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Vali Erin, Topdağı Mahallesinde Vatandaşlarla Buluştu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Topdağı Mahallesinde vatandaşlarla buluşarak sorun, talep ve beklentilerini dinledi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Topdağı Mahallesinde vatandaşlarla buluşarak sorun, talep ve beklentilerini dinledi.

Haftanın ilk çalışma gününe halkla buluşarak başlayan Vali Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ile birlikte gittiği Eyyübiye ilçesindeki Topdağı Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir kahvehanede vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Vali Erin, mahalle sakinlerinin eğitim, asayiş, sağlık ve benzeri konulardaki taleplerini dinledi.

Uzun süre mahallede kalıp, kendisine iletilen talep ve sorunları doğrudan ilgilileri telefonla arayarak çözümü için talimat veren Vali Erin'e mahalle sakinleri teşekkür etti.

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