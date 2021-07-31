Vali Erin Telabyad halkıyla bir araya geldi
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Vali Erin Telabyad halkıyla bir araya geldi

Vali Erin Telabyad halkıyla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Haliliye Kaymakamı Metin Esen ile birlikte Eyyübiye ilçesindeki Sarayönü Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek, korona virüs salgını karşısında en etkili mücadele yöntemi olan aşı konusunda çağrıda bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Haliliye Kaymakamı Metin Esen ile birlikte Eyyübiye ilçesindeki Sarayönü Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek, korona virüs salgını karşısında en etkili mücadele yöntemi olan aşı konusunda çağrıda bulundu. Vali Erin, daha sonra ise terörden arındırılan Telabyad bölgesine geçerek bölge halkıyla bir araya geldi.

Şanlıurfa'nın kalbi konumundaki Sarayönü Caddesi'ndeki esnafı işyerlerinde ziyaret ederek sohbet eden Vali Erin, aşı konusunda en önemli kesimin gençler ve halkla sürekli iç içe olan esnaf olduğunu belirterek, esnafın aşı kampanyasına tam destek vermesini istedi. Akşam namazını Yusuf Padişah Camii'nde kıldıktan sonra cami içerisinde de vatandaşlarla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinleyen Vali Erin, daha sonra Telabyad'a geçti. Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak ile birlikte ilçe esnafını ziyaret eden Vali Erin, burada da Telabyadlılar ile sohbet etti.

Gece geç vakitlere kadar devam eden Telabyad ziyaretinde ilçe halkını dinleyen Vali Erin, gece saatlerinde Şanlıurfa'ya döndü. - ŞANLIURFA

Vali Erin Telabyad halkıyla bir araya geldi
Vali Erin Telabyad halkıyla bir araya geldi
Vali Erin Telabyad halkıyla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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