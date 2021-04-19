Vali Erin'in kaymakamlarla ramazan tedbirlerini değerlendirdi
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Vali Erin'in kaymakamlarla ramazan tedbirlerini değerlendirdi

Vali Erin'in kaymakamlarla ramazan tedbirlerini değerlendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 13 ilçe kaymakamı ile valilik toplantı salonunda bir araya gelerek ramazan tedbirlerini değerlendirdi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 13 ilçe kaymakamı ile valilik toplantı salonunda bir araya gelerek ramazan tedbirlerini değerlendirdi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un da iştirak ettiği toplantıda konuşan Vali Erin, Ramazan ayında geleneksel hale gelen bir araya gelme, toplumsal hareketliliği artıran etkinlikler gibi toplum sağlığını riske atacak faaliyetlerin önlenmesine dikkat çekti.

Ramazan ayı ile birlikte toplu halde iftar, sahur gibi kalabalıkların bir araya geldiği tüm etkinlikler ile iftar çadırı uygulamalarının il hıfzıssıhha kurulu kararıyla yasaklandığını hatırlatan Vali Erin, vatandaşların evlerine de misafir kabul etmemeleri konusunda da uyarılarda bulundu.

Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da toplum sağlığının korunmasına yönelik tedbirler kapsamında teravih namazlarının evde kılınmasının kararlaştırıldığını kaydeden Erin, Ramazan tedbirlerine halkın uyumu konusunda kaymakamlıkların üzerlerine düşen görevi eksiksiz yerine getirmelerini istedi. Ramazan'ın şefkat ve merhamet duygularıyla beslenen sosyal sorumluluk ayı olduğunu belirten Vali Erin, "Ramazan ayı boyunca başta yetim, öksüzler olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza her türlü desteğin verilmesi için azami gayret göstermek durumundayız" diyerek, kamu kurum kuruluşları arasında gerekli koordinasyon sağlanarak, yardım faaliyetlerinin vatandaşa ulaştırılması talimatını verdi.

Toplantı, kaymakamların ilçelerinin durumları hakkında bilgi vermesinin ardından sona erdi. - ŞANLIURFA

Vali Erin'in kaymakamlarla ramazan tedbirlerini değerlendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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