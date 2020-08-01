Vali Elban resmi bayramlaşma törenine ev sahipliğini yaptı
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Vali Elban resmi bayramlaşma törenine ev sahipliğini yaptı

Adana Valisi Süleyman Elban, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi bayramlaşma törenine ev sahipliği yaptı.

Vali Elban resmi bayramlaşma törenine ev sahipliğini yaptı
01.08.2020 17:22 | Son Güncelleme: 01.08.2020 18:13

Adana Valisi Süleyman Elban, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi bayramlaşma törenine ev sahipliği yaptı.

75. Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen törene, Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vali Yardımcısı Zafer Öz, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programa katılan herkesle tek tek bayramlaşan Vali Elban, bayramların birlik, beraberlik, hoşgörü gibi anlamlı kavramları pekiştiren önemli günler olduğunu belirtti.

Tüm katılımcılara yürekten teşekkür ettiğini ifade eden Vali Elban, ülke olarak Kurban Bayramı'nın bu yıl önceki yıllardan çok daha farklı bir ortamda, korona virüs salgınının gölgesinde, idrak edildiğine ve bundan dolayı kontrollü sosyal hayatın gerektirdiği; maske takma, fiziki mesafeyi koruma ve hijyen kurallarına uyma kurallarından asla taviz verilmemesi gerektiğine değinerek tüm İslam aleminin, Türk milletinin ve Adanalı vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Program, gerçekleştirilen sohbetin ardından son buldu. - ADANA

Kaynak: İHA

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