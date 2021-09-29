Vali Dr. Ozan Balcı Başkanlığında Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Toplantısı Gerçekleştirildi - Haberler
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Vali Dr. Ozan Balcı Başkanlığında Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Toplantısı Gerçekleştirildi

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Vali Dr. Ozan Balcı Başkanlığında Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Vali Dr. Ozan Balcı başkanlığında video konferans sistemi yöntemiyle Vali Yardımcıları ve İlçe Kaymakamları toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Dr. Ozan Balcı başkanlığında video konferans sistemi yöntemiyle Vali Yardımcıları ve İlçe Kaymakamları toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda;

?- Üniversite Öğrencilerimizin Barınma Durumu

?-KÖYDES ve Özel İdare Yatırımları

?-Eğitim Yatırımları

?-Gençlik ve Spor Yatırımları

?-SYDV Kaynaklı Yatırımlar

?-Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi kapsamında 100 Bin Koyun dağtımı

?-Kovid Tedbirleri

?-Devam eden ilçelerde Hükümet Konağı Yapımı

?-Halk Kütüphanesi Yapımları

?-İlçelerimizin genel durumları

Vali Dr. Ozan Balcı yaptığı değerlendirmede, "Tokat'a üniversite okumak için gelen öğrencilerimize desteğimiz tam her zaman onların yanındayız. Barınma ile ilgili Tokat merkez üniversite kampüsünde ve ilçelerimizdeki yüksek okulların kampüsünde barınma ve danışma masaları kuruyoruz. Öğrencilerimiz bu masalarımızdan her türlü desteği alabilir. Yine Tokatlı hemşehrilerimizin işlerini ve hayatlarını kolaylaştırmak, onların zenginleşmesine, huzuruna ve refahına katkı sağlamak için vatandaş odaklı olarak işleri yürütüyoruz. Hep birlikte yorulmadan, yılgınlık göstermeden, aşkla, şevkle, merhametle, uyum içerisinde çalışıyoruz. " dedi.

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Haber: Vali Dr. Ozan Balcı Başkanlığında Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Toplantısı Gerçekleştirildi - Haberler
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