OSMANİYE (Habermetre) - Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Sakızgediği Köyündeki Muz Serasında, hasat yaptı. Sera Sahibi Ziya Şahin ve ailesi, İl Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut tarafından karşılanan Vali Yılmaz, ilk olarak Seranın yan tarafından kurulan avokado bahçesinde incelemelerde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut, 5 dönümlük alana avokado dikildiğini ve bunun da Osmaniye'de ilk olduğu bilgisini verdi.

Muz Serasında incelemelerde bulunan Vali Yılmaz, ilk muz hasadını gerçekleştirdi. Ürünün bereketli olmasını dileyen Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Hayırlı uğurlu olsun, Allah bereketli eylesin. 1 yıl önce Seramıza muz dikmiştik, bugün hasadını yapıyoruz. Osmaniye'mize güzel bir sera kazandırdınız, sizleri kutluyorum. "dedi.

Muz Serası hakkında bilgi veren Sera'nın sahibi Ziya Şahin, Muz Serasının yanı sıra 5 dönümlük topraksız çilek ve 5 dönüme de avokado diktiklerini ifade ederek, Muz Serasının 30 dönüm alan üzerine kurulduğunu ve 5200 Grand Nain türü muz ağacı olduğunu söyledi. Ziya Şahin, "Seramızın açılışını Sayın Valimiz yapmıştı, bugün de ilk hasadımıza katıldı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. "diye konuştu.

">">

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet