Vali Doruk'tan Türk Kızılay ile Yeşilay Derneğine viyaret

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Türk Kızılay Artvin Şubesi Başkanı Fatih Tahtalı ile Yeşilay Derneği Artvin Şube Başkanı Tuncer Başer'i ziyaret etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Tahtalı ve Başer, yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Doruk'a bilgi vererek, sivil toplum kuruluşları olarak kamu yararına hizmet verdiklerini söyledi.

Vali Doruk, Kızılay'ın dünyanın her köşesinde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Kızılay, vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam eden çok önemli bir kurum. Kızılay, Türkiye'nin saygınlığını ve güvenirliğini kazanmış kurumlardan birisidir. Kızılay hem yurt içi hem de yurt dışında herkesin yardımına koşmaya devam ediyor. Kızılay Artvin Şubesinin de ilimizdeki çalışmalarını çok önemsiyor ve takdir ediyoruz."

Yeşilay'ın ise geçmişten günümüze bağımlılığın her türlüsüyle mücadele içerisinde olduğunu vurgulayan Doruk, "Sağlıklı bir toplumun oluşmasında çocuklar ve gençler başta olmak üzere bütün bireylerin öncelikle zararlı maddelere ulaşmasının önlenmesi gerekiyor. Yeşilay, madde bağımlılığının haricinde zararlı alışkanlıklar ve teknoloji bağımlılığı ile ilgili de gerçekten çok önemli çalışmalar yapıyor. Ben bu anlamda Şube Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine bağımlılığa karşı yürüttükleri istikrarlı ve bilimsel çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ziyarette sivil toplum kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Kaynak: AA