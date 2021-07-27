Vali Doğan, LGS Türkiye Birincilerinden Muazzez Göksu Özer'i Kabul Etti.
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Vali Doğan, LGS Türkiye Birincilerinden Muazzez Göksu Özer'i Kabul Etti.

Vali Doğan, LGS Türkiye Birincilerinden Muazzez Göksu Özer'i Kabul Etti.
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, 500 tam puanla LGS'de Türkiye 1. leri arasına girerek bizleri gururlandıran Muazzez Göksu Özer'i Valilik İskenderun Çalışma Ofisinde kabul etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 500 tam puanla LGS'de Türkiye 1. leri arasına girerek bizleri gururlandıran Muazzez Göksu Özer'i Valilik İskenderun Çalışma Ofisinde kabul etti.

27 Temmuz 2021 Salı günü saat 15: 30'da 500 tam puanla LGS'de Türkiye 1. leri arasına girerek bizleri gururlandıran Muazzez Göksu Özer'i Valilik İskenderun Çalışma Ofisinde kabul eden Vali Doğan, Özer'e eğitim-öğretim hayatı boyunca başarılarının devamını dileyerek tebrikle, rini iletti.

Ziyarete öğrencimiz Muazzez Göksu Özer'in yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, öğrencimizin ailesi ve öğretmenleri de katıldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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