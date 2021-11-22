Vali Doğan'a, Nezaket Ziyareti

HATAY (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Eski Yargıtay Üyesi ve Türkiye'nin ilk Kamu Başdenetçisi Mehmet Nihat Ömeroğlu ve Faruk Ömeroğlu'nu makamında kabul etti.

22 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 14. 00'de Valilik Makamında gerçekleşen kabulde, misafirleriyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eski Yargıtay Üyesi Ömeroğlu ise nazik kabullerinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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