Vali Deniz, kaymakamlarla video konferansla görüştü Manisa Valisi Ahmet Deniz, video konferans üzerinden korona virüs tedbirlerinin uygulanması ve Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmalarıyla ilgili kaymakamlarla toplantı gerçekleştirdi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, video konferans üzerinden korona virüs tedbirlerinin uygulanması ve Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmalarıyla ilgili kaymakamlarla toplantı gerçekleştirdi.

Valilik Brifing Salonu'nda Vali Ahmet Deniz başkanlığında video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcıları H. Volkan Köksal ve Ünal Çakıcı ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler katıldı.

Korona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına yönelik konuların görüşüldüğü toplantıda Vali Deniz, market, toplu taşıma araçları ve pazar yerleri için alınan tedbir kararlarına uyulması ve bu konuda gerekli denetimlerin yapılmasını istedi. Vali Deniz, vatandaşların bu süreçte kendilerini izole etmeleri ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Valilik koordinesinde, Kaymakamlar başkanlığında tüm ilçelerde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda Vali Deniz, "Yaptığımız iş bir gönül işi. İkametten ayrılması kısıtlanan ve kimsesi olmayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve ihtiyaçlarının karşılanması için bu süreçte onların yanında olup hayır dualarını alacağız." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA