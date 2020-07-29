Vali Dağlı'ya yumurta topuk ayakkabı ve 8 köşe kasket
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Vali Dağlı'ya yumurta topuk ayakkabı ve 8 köşe kasket

Çarşamba ilçesini ziyaret eden Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı'ya Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından yumurta topuk ayakkabı ve 8 köşe kasket hediye edildi.

Vali Dağlı'ya yumurta topuk ayakkabı ve 8 köşe kasket
29.07.2020 14:18 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:25

Çarşamba ilçesini ziyaret eden Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı'ya Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından yumurta topuk ayakkabı ve 8 köşe kasket hediye edildi.

Vali Dr. Zülkif Dağlı, ilçe ziyaretleri kapsamında bugün Çarşamba'ydı. Vali Zülkif Dağlı, Çarşamba Kaymakamlığı ve Çarşamba Belediyesinin yanı sıra odalara ziyarette bulundu, esnafı gezdi. Ziyaretlerine ilk olarak Çarşamba Kaymakamlığından başlayan Samsun Valisi Zülkif Dağlı'yı, İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, mülki ve idari amirler, oda ve dernek başkanları karşıladı. Vali Dağlı, Kaymakam Şükrü Yıldırım'dan ilçenin genel durumu hakkında bilgiler aldı.

Çarşamba Belediyesini ziyaret eden Vali Dağlı, Başkan Halit Doğan tarafından kapıda çiçekle karşılandı. Projeler ve çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Zülkif Dağlı'ya Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba'nın meşhur yumurta topuk ayakkabısı ve 8 köşeli kasketi ile bir tablo hediye etti.

Vatandaşla sohbet etti

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Çarşamba ilçesinde ziyaretlerini gerçekleştirirken, makam arabası yerine yaya olarak protokol üyeleri ile birlikte ilçeyi gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. İlçe Kaymakamlığı ziyareti sonrasında protokolle birlikte Rıdvanpaşa Camisi ve Uzun Çarşı mevkisini inceleyen Vali Zülkif Dağlı, burada bulunan vatandaşlarla görüştü. Vali Dağlı gördüğü çocuklarla ve büyüklerle sohbet ederek, fiziksel mesafe ve maske kullanımı konusunda vatandaşlara sık sık hatırlatmalarda bulundu.

Vatandaşlar ise Vali Dağlı'ya gösterdiği ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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