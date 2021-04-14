Vali Dağlı: "Vaka sayılarını daha iyi hale getireceğiz"
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Vali Dağlı: "Vaka sayılarını daha iyi hale getireceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Dağlı: 'Vaka sayılarını daha iyi hale getireceğiz'

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Ramazan'da biraz daha kendi içimize çekileceğiz.

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Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Ramazan'da biraz daha kendi içimize çekileceğiz. Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayacağız. Samsun'da dün itibarıyla sayılarımızda çok yüksek olmasa da bir iyileşme var. Bunu daha da iyi hale getireceğiz" dedi.

Vali Zülkif Dağlı, Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs Kaymakamlarıyla bir araya gelerek pandemi ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Vali Dağlı ilk olarak Alaçam ilçesine giderek Kaymakam Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez ile kaymakamlık binasında bir araya geldi. Toplantı sonrası, 8 ay önce yapımına başlanan hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulundu. Ardından ilçe pazarına giderek esnaflar ile görüştü.

"İyileşme var"

Vali Dağlı yaptığı açıklamada, "Kaymakam, belediye başkanı arkadaşlarımızla pandemi ile ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptık. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız yeni tedbirleri açıkladı. Talimatlarını verdi. Biz de o meyanda bugün akşam 19.00 itibarıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de tedbirleri uygulamaya başlayacağız. Ramazan'da biraz daha kendi içimize çekileceğiz. Biraz daha dikkat edeceğiz. Biraz daha az dışarı çıkacağız. Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayacağız. Samsun'da da dün itibarıyla sayılarımızda çok yüksek olmasa da bir iyileşme var. Bunu daha da iyi hale getireceğiz. Vatandaşlarımızın gayretleriyle ve çalışmalarıyla olacak olan bir husus" diye konuştu.

Alaçam'daki incelemelerin ardından Bafra ve 19 İlçe Kaymakamları ile bir araya gelen Vali Dağlı, pandemi ile ilgili mücadele kapsamında değerlendirmelerde bulundu. - SAMSUN

Vali Dağlı: 'Vaka sayılarını daha iyi hale getireceğiz'
Vali Dağlı: 'Vaka sayılarını daha iyi hale getireceğiz'
Vali Dağlı: 'Vaka sayılarını daha iyi hale getireceğiz'
Vali Dağlı: 'Vaka sayılarını daha iyi hale getireceğiz'
Vali Dağlı: 'Vaka sayılarını daha iyi hale getireceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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