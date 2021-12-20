Vali Dağlı başkanlığında Samsun turizmi masaya yatırıldı

SAMSUN (AA) - Vali Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan toplantıda Samsun'un turizm potansiyeli değerlendirildi.

Valilikten yapılan yazıla açıklamaya göre, Vali Dağlı, Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ve Devlet Tiyatro İdaresi Müdürlüğü yöneticileri ile bira araya geldi.

Toplantıda tamamlanan ve devam eden kültür ve turizm projeleri, kültür varlıklarında yapılan restorasyon ve turizmi geliştirme çalışmaları, kültürel etkinlikler, gerçekleştirilmesi planlanan kültür ve turizm projeleri ile il genelinde yürütülen çalışmaların ele alındı.

Vali Dağlı, turizmin, gösterdiği hızlı gelişme bakımından önemli bir ekonomik faaliyet alanı oluşturduğuna dikkati çekerek, "Bu anlamda ilimizin tarihi ve kültürel eserleri, termal kaynakları, doğal güzellikleri, fuar ve kongre turizmine ev sahipliği yapabilme potansiyeli ile turizmde hak ettiği noktaya gelmesi için gayretli çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz." ifadesinde bulundu.

İlin sahip olduğu bu fırsat ve imkanların tanıtılması, turizmin il ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin yoğunlaştırılacağına işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Samsun merkezli düzenlenecek olan TEKNOFEST 2022 hem festival süresince hem de bırakacağı kalıcı izlerle sonraki yıllarda da şehrimize turizm anlamında önemli bir hareketlilik getirecek. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın taşra teşkilatında bulunan kurumlara önemli görevler düşüyor."

Toplantının ardından Gazi İl Halk Kütüphanesini gezen Dağlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal ve Kütüphane Müdürü Mikdat Malat'tan bilgi aldı.