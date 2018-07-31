Vali Çınar'ın Teşekkür Yemeği

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar tarafından ramazan ayı boyunca iftar yemeğinin yapımında ve dağıtımında çalışan kamu, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlara teşekkür yemeği verildi.

Çınar, polis evinde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

"Bu kentin en hayırlı insanları sizlersiniz." diyen Çınar, şöyle devam etti:

"Uzaktan bakılınca 'yemek verdiler, birilerine destek oldular, oldu bitti.' şeklinde bir durum asla söz konusu değil. Burada büyük bir gönül işi, fedakarlık, zamanından, rahatından, cebinden, konforundan, ailesine ayıracağı zamandan büyük bir fedakarlık var. Bunlar yüksek bir insani anlayış, yüksek insani duyguların o iyiliğe, güzelliğe yansıması var. Bir, iki gün değil, uzun zaman sürekliliği olan çok güzel bir faaliyet oldu. Teşkilatlanma seviyesi, derecesi, organizasyon kabiliyeti çok yüksek ve başarılı bir çalışma oldu. Şehrin valisi olarak hepinize teşekkür ediyorum."

Çınar, bu güzelliğin bütün şehirlere örnek olmasını istediğini belirterek, daha güzel ve başarılı faaliyetler için tecrübe sahibi olduklarını sözlerine ekledi.

Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan da gelecek yıl çok daha iyi bir organizasyonla ve edindikleri tecrübelerle daha iyi hizmetlere imza atmak istediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Çınar tarafından katılımcılara teşekkür belgesi verildi.

Etkinlik yapılan yemek duası ile son buldu.