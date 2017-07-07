Vali Çiftçi'ye Ziyaret
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'ye, görevine yeni başlaması dolayısıyla ziyaretler sürüyor.
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'ye, görevine yeni başlaması dolayısıyla ziyaretler sürüyor.
Vali Çiftçi makamında, Pehlivanköy Kaymakamı Hasan Meşeli, Babaeski Kaymakamı Tarkan Keskin, Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı'yı makamında kabul etti.
Çiftçi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklareli'de görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.