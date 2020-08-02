Vali Çiftçi'den şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
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Vali Çiftçi'den şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kurban bayramı nedeniyle şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Vali Çiftçi'den şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
02.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 02.08.2020 12:22

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kurban bayramı nedeniyle şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

İlk olarak Çvş. Bekir Eren Deniz ve şehit Uzman Çavuş Habip Gökçe'nin ailesini ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, daha sonra ise gazi Uzm. Çvş. Seyfettin Serenboy'un ailesini ziyaret etti.

Şehit ve gazi aileleri ile yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Çiftçi, "Bu vatan şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Ayağımızı bastığımız topraklara 'vatanımız' diyebiliyorsak, 24 saat huzur ve güven içerisinde, başımız dik bir şekilde bu aziz vatanda yaşayabiliyorsak bunda en büyük pay şehitlerimizindir. Şehit ve gazilerimizin hakkını ödeyemeyiz. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, ailelerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin aileleri ile gazilerimiz ve ailelerinin mübarek Kurban Bayramını kutluyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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